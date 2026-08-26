Змусити Путіна зупинитися: Александр Стубб назвав три головні чинники для миру

Президент Фінляндії Александр Стубб

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Президент Фінляндії Александр Стубб назвав три ключові фактори, які зможуть змусити російське керівництво погодитися на безумовне припинення вогню в Україні. Фінський лідер переконаний, що єдиною перепоною для початку мирного процесу залишається небажання самої Росії зупиняти бойові дії.

Про необхідні кроки для закінчення російсько-української війни політик розповів в інтерв’ю «Ми — Україна».

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Єдина перешкода для миру

За словами Александра Стубба, процес закінчення війни має складатися з двох чітких етапів, першим з яких є безумовне припинення вогню. Лише після того, як зброя замовкне, сторони зможуть перейти до повноцінних мирних переговорів та обговорення довгострокового бачення загальної ситуації. Наразі Україна і її союзники активно закликають до зупинки бойових дій, проте Росія залишається єдиною стороною, яка категорично на це не погоджується.

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«Пам’ятаєте, коли президент Трамп прийшов до влади, він говорив про мир через силу? Можна стверджувати, що зараз Україна перебуває в досить сильній позиції», — зазначив фінський президент.

Три кроки до припинення вогню

У відповідь на запитання про те, як змусити російського диктатора змінити позицію, Стубб окреслив три головні умови, які мають працювати одночасно:

Західні партнери повинні продовжувати потужну військову й фінансову підтримку України, а також повністю забезпечити її енергетичні потреби напередодні складної зими.

Міжнародна спільнота має постійно посилювати тиск на Москву за допомогою нових санкцій, максимально підвищуючи для агресора ціну ведення цієї війни.

Третій чинник безпосередньо залежить від самої України та її здатності переконати Росію в тому, що завершення збройного конфлікту відповідає російським інтересам.

«Відповідно до теорії перемоги, коли великий агресор нападає на меншого, менша країна перемагає, якщо зберігає свою незалежність і суверенітет. Я впевнений, що Україна це зробить», — підсумував лідер Фінляндії.

Нагадаємо, Україна спільно з представниками США та європейськими чиновниками розробила новий пакет пропозицій щодо припинення російсько-української війни. План передбачає припинення вогню, взаємне відведення військ від нинішньої лінії фронту та створення буферної зони.

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