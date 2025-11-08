"Змусити Україну бути поступливою": дипломат про цинічний розрахунок Трампа

Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

Дональд Трамп приймає рішення щодо України під впливом емоцій. Він тисне санкціями на Путіна. Водночас він розраховує, що продовження ракетних ударів РФ змусить Україну бути «більш поступливою».

Таку думку висловив в ефірі «Ми-Україна» колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур.

Експерт наголосив, що передбачити дії Трампа вкрай складно, оскільки він керується не стільки стратегією, скільки особистими емоціями.

«Абсолютна більшість рішень приймаються під впливом емоцій, таких емоційних гойдалок, його настрою, тому передбачити дуже важко. І це визнають американські експерти, які володіють значно більшим масивом інформації, ніж ми», — зазначив Шамшур.

Подвійний тиск: в чому полягає «гра»

За словами ексдипломата, останні санкції Трампа мають на меті показати Путіну, що він «розлючений» і «незадоволений», і таким чином все-таки змусити його сісти за стіл переговорів.

Проте є й інший, значно більш неприємний для України аспект цієї стратегії.

«І інший момент, на який він розраховує, і це ми бачимо в деяких його неприємних для нас заявах, що він розраховує на те, що продовження військових дій… ракетно-бомбових ударів з боку Росії, вони змушують і Україну… бути більш поступливою», — пояснив Шамшур.

Як вважає експерт, Трамп розраховує, що під тиском російських атак Україна погодиться на ті питання, «які містяться в тих же ідеях Трампа щодо „врегулювання“, в лапках».

Нагадаємо, під час зустрічі в Білому домі прем’єр Угорщини Віктор Орбан визнав, що Україна все ж може перемогти у війні проти Росії. Це пролунало після його заяв про нібито «відмінні підходи» Європи та США до війни. У відповідь на запитання Дональда Трампа, чи здатна Україна виграти, Орбан заявив, що «диво може статися», на що американський президент погодився.