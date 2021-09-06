"Знаходять відмовки": Кулеба прокоментував можливу зустріч Зеленського і Путіна

"Ми не ховаємося від такої зустрічі і готові до неї", — заявив український міністр закордонних справ.

Українська сторона готова до зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ми не ховаємося від такої зустрічі і готові до неї, але у нас створюється враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути такої зустрічі", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, що раніше прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна і Зеленського в цьому році навряд чи можлива. Він заявив, що підготовка зустрічі зупиняє те, що Зеленський хоче обговорювати питання Криму.

Раніше президент Росії Володимир Путін виключив можливість обговорення російського проєкту "Північного потоку-2" в рамках "нормандського формату", що раніше запропонував президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, в своєму відеозверненні ввечері 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести переговори, які можуть статися і на Донбасі. Згодом Володимир Зеленський запропонував як місце зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним — Ватикан. На думку Зеленського, зустріч обов'язково відбудеться, адже без неї досягти миру на Донбасі неможливо.

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Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ РФ Володимир Джабаров, коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним на Донбасі, заявив, що така ініціатива не має ніякого сенсу.

Однак в Кремлі, хоча і підтримують ініціативу президента України Володимира Зеленського про проведення зустрічі з російським колегою, але заявляють, що на зустрічі російська сторона не має наміру обговорювати Донбас, діалог повинен стосуватися питань "виключно двосторонніх відносин".

Про що йдеться у книзі диктатора Володимира Путіна про єдиний народ — "Секретні матеріали"

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