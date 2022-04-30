"Знак поваги і довіри": Кулеба заявив, що Україна запропонувала Китаю стати одним з гарантів безпеки

"Знак поваги і довіри": Кулеба заявив, що Україна запропонувала Китаю стати одним з гарантів безпеки

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що держава запропонувала Китаю стати одним з гарантів безпеки. Міністр також заявив про сподівання, що Китай закликатиме Росію до припинення вогню задля недопущення ескалації.

Кулеба вкотре наголосив, що Будапештський меморандум не приніс справжньої безпеки, тому Україна шукає альтернативу.

Про це голова українського МЗС розповів в інтерв’ю Xinhua.

"Зараз Україна вивчає можливість отримання гарантій безпеки від постійних членів Ради Безпеки ООН, включно з Китаєм, та інших великих держав. Наша пропозиція Китаю стати одним з гарантів безпеки України – це знак нашої поваги і довіри до Китайської Народної Республіки", – розповів Кулеба.

Він також висловив сподівання, що Китай закликатиме Росію до припинення вогню з погляду недопущення ескалації.

"Це стане важливим заходом для підтримки миру і запобігання подальшим гуманітарним катастрофам", – зауважив міністр.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що до російського вторгнення призвів вакуум безпеки після того, як Україна відмовилася від ядерної зброї, але згодом не змогла стати членом НАТО.

Ми будемо будувати таку державу, яка спроможна захистити себе сама - Зеленський про гарантії безпеки

Читайте також: