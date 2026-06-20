Знак солідарності: ще два колишні президенти України повернули Варшаві Ордени Білого Орла

Від польських орденів відмовились вже три президента України / © Facebook

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Ввечері 20 червня стало відомо про безпрецедентний дипломатичний демарш з боку колишніх лідерів України. Леонід Кучма та Віктор Ющенко вирішили офіційно повернути сусідній країні свох ордени Білого Орла.

Про ці рішення майже одночасно повідомили прессекретарка фонду Леоніда Кучми «Україна» Дарка Оліфер та речниця Віктора Ющенка Ірина Ванникова.

«У зв’язку з рішенням президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Президента України Володимира Зеленського польського ордена Білого Орла, я прийняв рішення відмовитися від цього ордену, яким мав честь бути нагородженим у 1997 році», — йдеться в офіційній заяві Леоніда Кучми.

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Другий президент підкреслив, що разом із польським колегою Александром Квасневським він доклав максимум зусиль для історичного примирення двох народів за духовного посередництва Папи Івана Павла ІІ. Він висловив глибокий сум через те, що сьогодні інші країни намагаються диктувати Україні її історію на тлі реальної загрози зі Сходу.

Позиція Віктора Ющенка та ціна єдності

Третій президент України також відмовився від польської нагороди, наголосивши, що вручення ордена чинному президенту Володимиру Зеленському було передусім знаком поваги до всього українського народу. За його словами, будь-які спроби переглянути це рішення неминуче зачіпають мільйони українців, які сьогодні борються за свою свободу.

«Україна сьогодні захищає не лише себе, наші військові захищають східний кордон усієї Європи, і будь-які кроки, які послаблюють українсько-польську єдність, зрештою працюють лише на користь Кремля», — наголосила Ірина Ванникова, транслюючи позицію Віктора Ющенка.

Представниця політика нагадала про успішні спільні кроки примирення, які свого часу будували Віктор Ющенко та Лех Качинський. Вони разом щиро вшановували польських та українських жертв трагічних подій у Гуті Пеняцькій і Павлокомі, керуючись взаємною повагою та бажанням зрозуміти одне одного.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський надіслав Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому Орден Білого Орла, яким був нагороджений 2023 року. У зверненні Зеленський згадав слова президента Польщі про те, що Орден Білого Орла «не є звичайною відзнакою», а символізує найвищу довіру Речі Посполитої, особливий зв’язок із польською державою та вдячність народу.

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