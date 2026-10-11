«Знаково та історично»: у Кремлі похвалили Трампа за заклик змінити президента України

Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Спеціальний представник російського диктатора Путіна Кирило Дмитрієв привітав заяву президента США Дональда Трампа щодо необхідності зміни президента України.

Про це він написав у соцмережі X.

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Дмитрієв заявив, що Трамп нібито приєднався до тих, хто вважає, що Україні потрібне інше керівництво, яке прагнутиме миру.

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«Президент Трамп приєднався до багатьох, хто вважає, що Україні потрібне керівництво, яке справді прагне миру, а не розпалює війну, як це робить Зеленський.

«Україні час обрати нового президента». Знаково й історично», — написав представник Кремля.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп висловив чергові критичні зауваження щодо дій українського керівництва та заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито мав можливість припинити бойові дії раніше.

Ми раніше інформували, що Трамп заявив, що звертався до президента України Володимира Зеленського із закликом утриматися від атак на інфраструктуру виробництва та переробки дизельного пального.

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