Знав про вторгнення і чекав на успіхи: як розгром РФ поламав всі плани Китаю і що робитиме Сі

Сі Цзіньпін перед початком вторгнення РФ до України будував власні грандіозні плани на захоплення острова Тайвань. Проте розгром Путіна зруйнував всі його задуми.

Китай знав про вторгнення РФ до України і чекав, що Кремль "розправиться" з українцями, аби здійснити вторгнення на Тайвань. Проте після краху планів Путіна, Пекін не допустить повного розгрому його режиму.

Про це заявив військовослужбовець, колишній радник керівника Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Надії і розчарування Китаю

"Китай знав про вторгнення Путіна і чекав його успіхів. Перемога Путіна підтверджувала право Китаю на врегулювання питання Тайваню і новий світовий порядок. Розгром, якого зазнали російській війська, та унікальна єдність Заходу в питаннях санкцій шокували Китай. Ні перше, ні друге не здавалось можливим. Російська армія виглядала дуже потужно і не могла програти, а Захід надмірно залежав від російських енергоносіїв, щоб від них відмовитись", – каже експерт.

Що робитиме Пекін далі

Тепер Путін не просто не досяг успіху – йому загрожує повний розгром. На думку Андрусіва, цього Китай допустити не може і це є перша "червона лінія" Пекіна.

"Справа в тому, що в ситуації Росії Китай побачив своє майбутнє, і тому йому треба зараз вплинути на ситуацію. Сі Цзіньпін розуміє, що внаслідок розгрому РФ там відбудеться революція, Путін втратить владу, і скоріше за все нова влада буде прозахідна, тому китайський вплив на Росію буде зменшено. Саме тому він поспішив продемонструвати підтримку Путіну і висловив впевненість про його переробрання", – заявив Андрусів.

З іншого боку, Китай розуміє, що Путін вже не може виграти. Тому Сі готовий не дати Путіну програти, але не може допомогти йому перемогти, зазначає військовий.

"Саме в цьому і є суть мирного плану Китаю – заморозити ситуацію. Що це означає для нас? Станом на зараз Сі просто відправив сигнал світові, що не дасть розгромити Путіна", – пояснив він.

Проте Андрусів вважає, що наразі не йдеться про якусь військову допомогу. І причина в другій "червоній лінії" – не допустити передчасного конфлікту з Заходом.

"Сі на прикладі мав змогу переконатись, що надіятись на залежність Заходу від енергоресурсів чи в випадку Китаю на залежність від китайської продукції – марна справа. Він не готовий до нової Холодної війни, в якій Росія для нього буде більше обузою, чим допомогою. Дешеві російські ресурси втрачають цінність, якщо Захід накладе на Китай санкції", – каже Віктор Андрусів.

Фактор контрнаступу

На його думку, все вирішить український контрнаступ. Якщо він буде успішним, але не розгромним, то Китай буде вимагати мирних переговорів під загрозою свого втручання в конфлікт (йдеться про китайський лендліз, а не про пряму участь у війні).

"Але якщо ситуація буде прямувати до розгрому, який включає повернення Криму і вихід на кордони 1991 року, то Китай прийме активну участь в підтримці російської армії", – підсумував експерт.

Нагадаємо, що 20 березня розпочався триденний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії.

21 березня відбулися переговори в розширеному складі і підписання офіційних документів.

Раніше колишній працівник розвідки КДБ СРСР Олександр Зеленько заявив, що війна РФ проти України – частина глобального плану Китаю.

Про що домовились Пекін і Москва, чи допоможе Сі Цзіньпін Путіну у війні проти України – йдеться у матеріалі ТСН.ua

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