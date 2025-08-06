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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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194
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1 хв

Де двійник?: дипломат порівняв фото Путіна на зустрічах з Віткоффом і з Лукашенком

Кислиця запропонував знайти 10 відмінностей на двох фото диктатора Путіна і натякнув, що на одному з них може бути двійник.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Путін на зустрічі з Лукашенком (зліва) і на зустрічі з Віткоффом

Путін на зустрічі з Лукашенком (зліва) і на зустрічі з Віткоффом

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця проаналізував фото Путіна натякнув, що зі спецпосланцем Трампа Віткоффом, ймовірно, зустрічався двійник російського диктатора.

Про це дипломат написав у Facebook.

Кислиця звернув увагу на фото Путіна із зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, зроблене минулого тижня, і сьогоднішню світлину із зустрічі з Віткоффом.

«Знайдіть 10 або більше відмінностей. Путін із Лукашенком минулого тижня і Путін сьогодні з Віткоффом. Але де, власне, Путін? Або жодного?» — написав Кислиця, натякаючи, що на одній з цих двох зустрічей міг бути двійник.

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Путіна можуть замінювати двійники. За його словами, у диктатора є щонайменше троє двійників.

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун вважає, що двійник щонайбільше один. Адже підготувати двійників дуже тяжко.

Російський правозахисник, блогер Марк Фейгін говорив, що Путін справді має двійника, але він не підміняє диктатора на публічних заходах.

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