"Знаємо про все, готові до всього": Зеленський розповів про теми, які обговорювалися на засіданні РНБО

"Знаємо про все, готові до всього": Зеленський розповів про теми, які обговорювалися на засіданні РНБО

Зеленський запевнив, що причин для паніки через агресію РФ в Україні немає.

У понеділок, 24 січня, відбулося засідання РНБО. Одним із найважливіших питань була безпекова ситуація в Україні. Також йшлося про ситуацію в енергетичному секторі, а також протидію COVID-19.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Шановні громадяни України, щойно закінчилося засідання РНБО. Підсумком саме цього засідання є не гучні рішення для немедійного простору, а дуже важливі висновки для нашого суспільства та українських громадян. Вони звучать просто - все під контролем, причин для паніки немає", - сказав президент.

За словами Зеленського, першим питанням засідання була ситуація на сході нашої держави.

"Ми працюємо для повної деескалації ситуації та руху шляхом мирного врегулювання. Знаємо про все, готові до всього, віримо в краще. І робимо для цього абсолютно все, що потрібно. Разом з нашими партнерами, дипломатами, а головне - нашими військовими. Вони у нас найкращі, вони нас захищають, а нам потрібно захищати їх", - зазначив очільник держави.

Зеленський, зокрема, закликав громадян бути спокійними і "не кричати "все пропало".

Зеленський звернувся до українців після засідання РНБО

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