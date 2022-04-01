"Знаємо, що вони планують і що роблять": Зеленський розповів про тактику окупантів

"Знаємо, що вони планують і що роблять": Зеленський розповів про тактику окупантів

Президент закликав усіх проявляти стриманість, адже попереду ще будуть битви.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на низці напрямків продовжуються вигнання окупантів, які більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечити у першій половині березня. Проте це частина їхньої тактики.

Про це голова держави сказав у своєму відеозверненні 31 березня.

"Впевнений, для кожного і кожної з вас надзвичайно приємно читати і дивитись новини про те, що наші українські міста поступово звільняються від окупантів. Це так. Наші Збройні сили, Національна поліція. Національна гвардія, розвідка – вони молодці, абсолютна їм вдячність", – сказав Зеленський.

"На північ від Києва, на Чернігівському напрямку, в Сумській області продовжуються вигнання окупантів. Вони й самі усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечити у першій половині березня. Але повинні усвідомлювати ми і те, що для російських військових це частина їхньої тактики. Все це не просто так. Знаємо їхні задуми. Знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх б’ємо, дуже важливих. На тих, де нам може бути складно", – наголосив президент України.

"Тому дуже важливо для усіх проявляти стриманість. Стриманість в емоціях. Стриманість у переживаннях. Ми всі однаково хочемо перемоги. Всі однаково! Але попереду будуть битви. Ще треба пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, чого прагнемо", – попередив Зеленський.

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Нагадаємо, напередодні військовий експерт Олег Жданов заявив, що окупанти знімають частину сил і засобів з Чернігівського та Київського напрямків та перекидають їх на Донбас. Вони збирають там "залізний кулак", аби завдати Україні ще одного потужного удару.

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