"Знаєте, що я їм дав?" — Трамп різко висловився про військову допомогу Україні
Президент США Трамп порівняв свою політику щодо України та Байдена.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував обсяги фінансової та військової допомоги, наданої Україні його адміністрацією та Джо Байденом.
Про це він заявив на зустрічі у Білому домі, передає Clash Report.
Трамп порівняв рівень підтримки, наголосивши на різниці у підходах:
«Люди перестають гинути. Ви знаєте, що ми цього не робимо. Як ви знаєте Байден дав 350 мільярдів доларів Україні. Ви знаєте, що я їм дав? Нічого», — заявив президент Трамп.
Водночас, він уточнив, що президент Обама дав Україні “простирадла”, а за час правління Трампа Києву передали ефективне озброєння.
«Ну, я дав їм „Джавеліни“ на початку, вони вибили ними танки», — додав Трамп,
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Дональд Трамп дійсно хоче закінчити війну, але у нього «своє бачення», яке відрізняється від українського.
Також Володимир Зеленський розповів, що американський мирний план скоротився від 28 до 20 пунктів.