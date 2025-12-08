Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував обсяги фінансової та військової допомоги, наданої Україні його адміністрацією та Джо Байденом.

Про це він заявив на зустрічі у Білому домі, передає Clash Report.

Трамп порівняв рівень підтримки, наголосивши на різниці у підходах:

«Люди перестають гинути. Ви знаєте, що ми цього не робимо. Як ви знаєте Байден дав 350 мільярдів доларів Україні. Ви знаєте, що я їм дав? Нічого», — заявив президент Трамп.

Водночас, він уточнив, що президент Обама дав Україні “простирадла”, а за час правління Трампа Києву передали ефективне озброєння.

«Ну, я дав їм „Джавеліни“ на початку, вони вибили ними танки», — додав Трамп,

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Дональд Трамп дійсно хоче закінчити війну, але у нього «своє бачення», яке відрізняється від українського.

Також Володимир Зеленський розповів, що американський мирний план скоротився від 28 до 20 пунктів.