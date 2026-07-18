Знайшли перевитрати на 300 млрд грн: у The Economist розповіли нові деталі скандалу з відставкою Федорова

Михайло Федоров / © Associated Press

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Колишній міністр оборони України Михайло Федоров зіткнувся з гострим опором з боку військового керівництва через свої реформи, попри успіхи у розвитку безпілотних технологій та цифровізації армії.

Про це пише видання Economist.

Федоров розпочав роботу на посаді міністра оборони з аудиту, який виявив перевитрати у 300 млрд грн, а чиновників міністерства змусив пройти через детектор брехні.

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«Його перші шість місяців на посаді характеризувалися гіперактивністю та завзятістю, яка багатьох зводила з розуму. Від самого початку він наказав провести аудит Міністерства оборони та армійських бригад, який виявив перевитрат 300 млрд гривень (6,6 млрд доларів). Він перевірив посадовців міністерства детекторам брехні; тих, хто відмовлявся або не справлявся, звільняли», — пише видання про Михайла Федорова.

Серед здобутків Федорова називають переведення частини закупівель на відкриті торги, що майже миттєво скоротило вартість 155-мм артилерійських снарядів на 16%.

Шість місяців перебування Федорова на посаді міністра відзначилися надмірною активністю та войовничістю, що викликало невдоволення багатьох впливових осіб, зазначають журналісти.

«Він зачепив усталені інтереси й позбавив деяких можновладців вигідних контрактів. Це стало однією з причин його проблем. Інші ж він створив собі сам. Міністр відкрито конфліктував із представниками консервативного крила військового керівництва, зокрема з головнокомандувачем Олександром Сирським. Добре відомо, що міністр оборони намагався домогтися звільнення генерала, однак не отримав на це згоди президента. Високопоставлене джерело в розвідці ще до відставки пана Федорова застерігало, що той не усвідомлював, наскільки мізерними були його шанси на успіх», — додали у медіа.

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Відставка Федорова — що відомо

Михайло Федоров майже сім років пропрацював у Кабміні, спершу як міністр цифрової трансформації, а останні пів року — як міністр оборони. 15 липня він подав у відставку.

На брифінгу вже після відставки Федоров доволі жорстко розкритикував Сирського і визнав, що виступав за його звільнення.

«Сирський не готовий дивитися в очі й говорити про проблеми. Він готовий плести інтриги, думати, що хтось замовив якусь кампанію. Замість того щоб придумати, як перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну», — заявив Михайло Федоров.

Призначений у січні цього року 35-річний Федоров здобув визнання завдяки тому, що почав вирішувати низку проблем, які роками обтяжували Збройні сили України: він оптимізував військові закупівлі, кинув виклик схильним до корупції системам, запровадив конкурентні тендери та почав шукати шляхи подолання хронічної кризи з комплектуванням і підготовкою особового складу армії.

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Федорова також вважали однією з ключових рушійних сил високоефективної української програми з виробництва та застосування безпілотників, що розпочалася ще за часів його перебування на посаді міністра цифрової трансформації.

Крім того, Федорову приписують заслугу в тому, що він переконав Ілона Маска відключити несанкціонований доступ російських військ до системи Starlink на полі бою раніше цього року — крок, який бійці на передовій оцінили як значну перевагу.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що обов’язки міністра оборони України виконуватиме Євген Хмара. Він нагадав, що Хмара очолював Центр спеціальних операцій Альфа СБУ, який, за словами Зеленського, демонструє одні з найвищих результатів у знищенні російських військових.

«Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію у складових Сил оборони: у нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно», — сказав глава держави.

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16 липня в багатьох містах України відбулися мітинги на підтримку Федорова. У Києві та низці інших міст вони продовжились і 18 липня.

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