"Знерухомить мирних жителів": розвідка США має дані, що РФ може використати хімічну зброю перед вторгненням

У Вашингтоні заяви та відео Міноборони РФ про відведення військ назвали хитрістю.

Розвідка США показує, що заяви Росії про відведення військ від українських кордонів лунали, аби приховати справжні наміри Кремля в регіоні та ввести в оману світові держави. Більше того у Сполучених Штатів є додаткові розвідувальні дані, які вказують на те, що РФ під чужим прапором планує використовувати хімічну речовину проти мирних жителів та звинуватити у смерті людей Україну.

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Про це анонімно The Washington Post повідомили американські чиновники.

"Є додаткові розвідувальні дані, які вказують на те, Росія під фальшивим прапором хоче використати хімічну речовину, яка знерухомить мирних жителів, а потім ці трупи використає, щоб створити враження, ніби українці випустили газ та вбивали мирних жителів", - пише видання та додає, що один із чиновників США сказав, що провину також можуть покласти на американців.

Варто зазначити, що напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен перелічив причини, які Кремль може використати для виправдання вторгнення до України. Він заявив, що Росія може в будь-який момент використати фальшивий привід, щоб виправдати вторгнення до України. За його словами, привід може мати різні форми:

провокація на Донбасі;

твердження про діяльність НАТО;

заява про вторгнення на територію Росії;

сфабрикований теракт.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Росія може напасти на Україну "протягом наступних кількох днів".

Раніше очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трас, очільник Пентагону Ллойд Остін та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустили, що загострюючи ситуацію на Донбасі, Росія може створити привід для вторгнення до України.

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