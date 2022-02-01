Зневага до міжнародних відносин: у МЗС оцінили поведінку посла РФ у Радбезі ООН

Зневага до міжнародних відносин: у МЗС оцінили поведінку посла РФ у Радбезі ООН

На засіданні Ради безпеки ООН українська делегація вчергове офіційно спростувала російську дезінформацію про нібито планування наступальної операції на Донбасі.

У Міністерстві закордонних справ України вважають зневагою до міжнародних відносин дії постійного представника Російської Федерації в Організації Об'єднаних Націй Василя Небензі, який вирішив достроково покинути засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"На жаль, російська дипломатія вчергове продемонструвала своє зневажливе ставлення до міжнародних відносин. Розглядаємо вихід постійного представника Росії із зали до завершення засідання не лише неповагою до обговорюваного питання, але й спробою підірвати авторитет Ради безпеки як ключового органу, покликаного реагувати на загрози міжнародному миру та безпеці", - сказав Ніколенко.

Також він зазначив, що на засіданні Ради безпеки ООН українська делегація вчергове офіційно спростувала російську дезінформацію про нібито планування наступальної операції на Донбасі.

"Наша позиція залишається незмінною - дипломатія є єдиним шляхом врегулювання збройного конфлікту, і ми робимо усе можливе, аби запобігти можливим провокаціям з боку Росії. Не мали успіху і спроби окремих членів Ради безпеки представити обговорення російської агресії як протистояння США і РФ. Це було нічим іншим, ніж спробою відвести увагу міжнародного співтовариства від агресивних дій Росії до України та Європи загалом", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо:

Сполучені Штати Америки отримали письмову відповідь Росії на свої пропозиції щодо гарантій безпеки, повідомляють низка американських ЗМІ із посиланням на власні джерела. Про що там йдеться, Вашингтон не розкриватиме, але не виключає, що це зробить сама Росія. Сьогодні Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поговорять телефоном.

США отримали письмову відповідь Росії на свої пропозиції щодо гарантій безпеки | Новини світу

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