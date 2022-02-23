"Зневажає закон і мир в Європі": в Німеччині обіцяють санкції проти Путіна у разі ескалації

"Зневажає закон і мир в Європі": в Німеччині обіцяють санкції проти Путіна у разі ескалації

Москві варто чітко показати, які наслідки матимуть її дії.

Через російську агресію на сході України Захід готовий запровадити санкції проти президента країни-агресора Володимира Путіна.

Про це заявила німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок, повідомляє Der Spiegel.

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За словами очільниці МЗС Німеччини, Москві варто чітко показати, які наслідки матимуть її дії. Саме тому, наголосила Бербок, країни Євросоюзу уже домовилися про "цільовий та жорсткий пакет санкцій". Втім, цей пакет обмежень можуть додаткова посилити за необхідності.

"Задля вільної, суверенної та демократичної України ми готові до економічних наслідків для себе. Ми єдині на боці України", - заявила вона.

Бербок додала: очільник Кремля намагається повернути назад історію за рахунок України. За словами дипломатки, робить це Путін "з абсолютною зневагою до законів та миру в Європі".

Як повідомлялося, президент США Джо Байден оголосив про перший пакет санкцій проти Росії. Зокрема, повністю заблоковані два банки. Запроваджені санкції проти суверенного боргу Росії.

Затвердили обмеження і в ЄС. Євросоюз ухвалив санкції проти Росії, до яких потрапляють 351 депутат Держдуми Росії та 27 фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін розпорядився запровадити війська на територію ОРДЛО.

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