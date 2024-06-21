Зникнення підписів деяких країн під рішенням Саміту миру: Кулеба пояснив, що сталося

Доєднатися до загального документа можуть також країни, які не брали участь у саміті.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію зі зникненням підписів деяких країн під комюніке Саміту миру у Швейцарії.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За словами очільника МЗС, швейцарські колеги включили до опублікованого першого списку підписантів деякі країни, які на той момент остаточно ще не підтвердили своє приєднання.

"Кому коли вони (ці країни - Ред.) звернулися, сказали: "Зачекайте, ми ще розглядаємо цей документ", адже він правився до останнього моменту, то їх зняли з цього списку", – пояснив Кулеба.

Він зауважив, що першими розпочали розганяти хвилю щодо відкликання підписів із загального комюніке російські медіа та кремлівська пропаганда.

Кулеба також сказав, що наразі ще є низка країн, які не змогли відвідати саміт миру, однак розглядають варіант долучитися своїми підписами до загального комюніке. Назвати ці країни міністр поки не може. Він лише наголосив, що йдеться про різні регіони світу.

"Є декілька країн Африки, Латинської Америки, Карибського басейну, декілька країн з Океанії та Азії. Власне, з усіх континентів", – додав Кулеба.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що наступний Саміт миру можуть провести в одній з країн Глобального півдня, які виявляють до цього інтерес. З його слів, є декілька якісно сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту.

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