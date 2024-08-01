Знищення України стане сенсом життя для понад ста мільйонів росіян — Подоляк

Війну проти України розпочав одноосібним рішенням президент РФ Володимир Путін, але тепер проти українців воює практично вся Російська Федерація. Тому знищення України стане в майбутньому сенсом життя для понад ста мільйонів росіян.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він зазначив, що засідання російського Радбезу перед повномасштабним вторгненням в Україну було лише формальністю для фіксації “колективного злочину”, а тодішні сподівання на негайні масові протести рядових росіян не мали під собою підстав.

“Але надії, що росіяни з часом протверезіють від людських та економічних втрат, також не виправдалися. Абсолютно. Втрати разом з постійним тиском пропаганди озлобили населення, зацементували ненависть до всього українського”, - наголосив Подоляк.

Радник голови ОП зауважив, що у Російській Федерації противників війни або змусили замовкнути, або витиснули із країни, натомість агітація за війну з Україною, а також із НАТО та усім навколишнім світом, поширюється на всіх рівнях російського суспільства так, щоб ні в кого не залишилося сумнівів у її необхідності.

Михайло Подоляк наголосив, що в теперішній війні народжується нова російська псевдоеліта - “максимально мерзенна, людожерська і примітивна”, яка вирощує нове покоління росіян на пропагандистській міфології про “защиту Отечества” і “борьбу за многополярный мир”.

“Ми маємо бути готові до того, що знищення України стане в майбутньому сенсом життя для понад ста мільйонів росіян. І це має визначати наші теперішні дії. Просто подумайте про все це...” - написав радник голови ОП.

Нагадаємо, російська пропаганда за допомогою кінематографу десятиліттями демонізувала українців і готувала росіян до війни з нашою державою.

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