Знищення України стане сенсом життя для понад ста мільйонів росіян — Подоляк

У Російській Федерації противників війни або змусили замовкнути, або витиснули із країни.
Війну проти України розпочав одноосібним рішенням президент РФ Володимир Путін, але тепер проти українців воює практично вся Російська Федерація. Тому знищення України стане в майбутньому сенсом життя для понад ста мільйонів росіян.
Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
Він зазначив, що засідання російського Радбезу перед повномасштабним вторгненням в Україну було лише формальністю для фіксації “колективного злочину”, а тодішні сподівання на негайні масові протести рядових росіян не мали під собою підстав.
“Але надії, що росіяни з часом протверезіють від людських та економічних втрат, також не виправдалися. Абсолютно. Втрати разом з постійним тиском пропаганди озлобили населення, зацементували ненависть до всього українського”, - наголосив Подоляк.
Радник голови ОП зауважив, що у Російській Федерації противників війни або змусили замовкнути, або витиснули із країни, натомість агітація за війну з Україною, а також із НАТО та усім навколишнім світом, поширюється на всіх рівнях російського суспільства так, щоб ні в кого не залишилося сумнівів у її необхідності.
Михайло Подоляк наголосив, що в теперішній війні народжується нова російська псевдоеліта - “максимально мерзенна, людожерська і примітивна”, яка вирощує нове покоління росіян на пропагандистській міфології про “защиту Отечества” і “борьбу за многополярный мир”.
“Ми маємо бути готові до того, що знищення України стане в майбутньому сенсом життя для понад ста мільйонів росіян. І це має визначати наші теперішні дії. Просто подумайте про все це...” - написав радник голови ОП.
Нагадаємо, російська пропаганда за допомогою кінематографу десятиліттями демонізувала українців і готувала росіян до війни з нашою державою.
Читайте також: