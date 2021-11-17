Знищила космічний інфраструктурний об’єкт: Столтенберг занепокоєний тим, що Росія випробувала нову зброю

НАТО розвиває свою космічну політику, але союзники по Альянсу не виводили у космос зброю.

Союзники по НАТО занепокоєні діями Росії із застосування зброї у космосі, про що свідчить проведення випробувань системи озброєнь, в результаті якої був знищений супутник.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, - пише Укрінформ.

"Ми були поінформовані Сполученими Штатами про російські випробування проти супутника, який був у результаті зруйнований. Утворилося багато уламків, які зараз створюють ризики для Міжнародної космічної станції, для космічної станції Китаю. Тож це була безвідповідальна дія Росії, спрямована на випробування системи протисупутникової зброї", - зауважив Столтенберг.

Він нагадав, що НАТО розвиває свою космічну політику, але союзники по Альянсу не виводили у космос зброю. При цьому супутникові спроможності, які НАТО має у космосі, надзвичайно важливі на землі, - для систем зв’язку, навігації або раннього попередження про ракетні запуски.

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"Росія випробувала нову космічну зброю, фактично знищила космічний інфраструктурний об’єкт. Це викликає загальне занепокоєння, тому що уламки створюють ризик для цивільної діяльності в космосі. Це також демонструє, що Росія розвиває нові системи озброєння, які спроможні збивати супутники, руйнувати космічні спроможності, важливі для основоположних послуг на землі, таких як зв'язок, навігація або раннє попередження про запуски ракет", - резюмував генсек НАТО.

Раніше космічне командування США заявило, що Росія під час випробування протисупутникової зброї збила радянський супутник "Космос-1408", що призвело до утворення на низькій навколоземній орбіті понад 1,5 тис. уламків, за якими можна вести моніторинг.

Водночас американські військові зауважували, що внаслідок випробувань на орбіті з'являться сотні тисяч більш дрібних уламків, відстежити які буде неможливо.

Окрім того, повідомлялося, що щонайменше 14 уламків загрожували МКС та міжнародному екіпажу із семи осіб. Представник Держдепартаменту США Нед Прайс також заявляв, що "випробування Росії значно збільшили небезпеку для астронавтів та космонавтів на МКС".

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