"Знищити морок брехні": Резніков закликав поширювати дані про злочини військових РФ

Важливо поширити цю інформацію в італійському, німецькому та угорському медіапросторах, а також серед журналістів та посадовців європейських країн.
Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців та діаспору поширювати з офіційних держсайтів у соцмережах докази злочинів російських окупаційних військ. Передусім – поширювати серед російських користувачів, аби вони бачили, що підтримують.
Про це міністр написав у Мережі 25 лютого.
"Нам вже вдалося зламати плани російських окупантів. Тепер важливо знищити морок брехні, який створює Кремль. І це буде кінцем серійного вбивці і ґвалтівника, який атакує сусідів. Треба показати світу і самим громадянам Росії, що російські війська обстрілюють мирні міста, вбивають жінок та дітей. І що усі, хто мовчить, стають спільниками вбивць. А ті, хто заважає Україні боротися чи блокує санкції проти держави-вбивці – забруднюють свої руки кров’ю невинних людей", – йдеться у повідомленні Резнікова.
"Звертаюся до усіх громадян України та української діаспори. На офіційних ресурсах і сторінках у соцмережах Міністерства оборони, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та інших органів влади та самоврядування публікуються докази злочинів російських окупаційних військ. Беріть ці факти і поширюйте їх через соцмережі. Перш за все – серед російських користувачів. Щоб громадяни РФ бачили, що вони підтримують", – закликав голова Міноборони.
Він наголосив, що важливо поширити згадані факті в італійському, німецькому та угорському медіапросторах, а також серед журналістів та посадовців європейських країн.
"Усі, хто знає відповідні мови – ви наша зброя. Маємо продемонструвати світу, що таке тотальна оборона. І що наш народ не здолати", – додав Резніков.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.