"Знищити морок брехні": Резніков закликав поширювати дані про злочини військових РФ

Важливо поширити цю інформацію в італійському, німецькому та угорському медіапросторах, а також серед журналістів та посадовців європейських країн.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців та діаспору поширювати з офіційних держсайтів у соцмережах докази злочинів російських окупаційних військ. Передусім – поширювати серед російських користувачів, аби вони бачили, що підтримують.

УНІАН

Про це міністр написав у Мережі 25 лютого.

"Нам вже вдалося зламати плани російських окупантів. Тепер важливо знищити морок брехні, який створює Кремль. І це буде кінцем серійного вбивці і ґвалтівника, який атакує сусідів. Треба показати світу і самим громадянам Росії, що російські війська обстрілюють мирні міста, вбивають жінок та дітей. І що усі, хто мовчить, стають спільниками вбивць. А ті, хто заважає Україні боротися чи блокує санкції проти держави-вбивці – забруднюють свої руки кров’ю невинних людей", – йдеться у повідомленні Резнікова.

"Звертаюся до усіх громадян України та української діаспори. На офіційних ресурсах і сторінках у соцмережах Міністерства оборони, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та інших органів влади та самоврядування публікуються докази злочинів російських окупаційних військ. Беріть ці факти і поширюйте їх через соцмережі. Перш за все – серед російських користувачів. Щоб громадяни РФ бачили, що вони підтримують", – закликав голова Міноборони.

Він наголосив, що важливо поширити згадані факті в італійському, німецькому та угорському медіапросторах, а також серед журналістів та посадовців європейських країн.

"Усі, хто знає відповідні мови – ви наша зброя. Маємо продемонструвати світу, що таке тотальна оборона. І що наш народ не здолати", – додав Резніков.