Знову гості: цього тижня до України мають приїхати дипломати з Італії, Британії та країн Балтії

Знову гості: цього тижня до України мають приїхати дипломати з Італії, Британії та країн Балтії

Усі вони обговорюватимуть з керівництвом країни можливий наступ Росії.

Знову гості. Цього тижня до України мають приїхати дипломати з Італії, Великої Британії і країн Балтії.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 лютого.

Вже сьогодні у Києві чекають на очільника італійського міністерства закордонних справ Луїджі ді Майо. Він, як і решта, виступає за те, щоб країни Євросоюзу швидше ухвалили спільний із США пакет санкцій, який має допомогти стримати Росію. Остаточно його планують ухвалити після зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним у Москві. Ця зустріч відбудеться вже за кілька годин.

Тим часом Канада обіцяє Україні зброю - автомати, карабіни, набої, снайперські гвинтівки, і вже погодила кредит для нашої держави у майже 400 мільйонів доларів.

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