Знову палиці в колеса: Мадяр викреслив прискорений вступ України з декларації ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр / © Associated Press

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Угорщина домоглася виключення зі спільної декларації саміту Євросоюзу пункту про прискорений вступ України до ЄС. Прем’єр-міністр Петер Мадяр заявив, що особисто ініціював це рішення, попри опір інших учасників.

Про це йдеться у дописі Мадяра в Мережі та інформує Euronews.

Як повідомив сам прем’єр Угорщини, у фінальній редакції декларації ЄС він виключив пункт про пришвидшений вступ України, хоча, за словами Мадяра, це рішення далося непросто.

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«Щодо процесу вступу України до ЄС, за моєю ініціативою пункт, що стосується прискорення вступу, був видалений з тексту в останній момент. Це було нелегко. Вперше за півтора року може бути заключна декларація, прийнята всіма державами-членами», — написав політик.

Також стало відомо, що Будапешт висловив застереження стосовно відкриття наступних переговорних кластерів у межах євроінтеграції України. Подібну позицію, за інформацією джерел, поділяють і деякі інші держави-члени ЄС.

«У нас є застереження щодо відкриття всіх інших розділів переговорів після відкриття першого кластера. І ми не самотні в цьому — є й інші держави-члени, які говорять те саме. Ми виступаємо за процес вступу, заснований на заслугах та результатах», — висловився Мадяр.

За даними Euronews, дипломат на умовах анонімності повідомив, що під час засідання у Брюсселі угорський прем’єр та український президент Володимир Зеленський провели коротку особисту розмову. Під час цієї зустрічі Зеленський висловив упевненість, що Угорщина підтримає відкриття решти переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС «швидше, ніж ви думаєте».

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Вступ України до ЄС — вимоги Угорщини

Нагадаємо, Угорщина пригрозила блокувати переговори про вступ України до ЄС, якщо Київ не виконуватиме домовленості щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан заявила, що досягнуті домовленості про права угорців у сферах освіти, культури та управління увійшли до Плану дій Україна — ЄС і є фундаментальною умовою інтеграції. Будапешт запровадив механізм «спільного орієнтиру», за яким процес вступу автоматично зупиниться, якщо Україна не дотримається взятих зобов’язань.

Напередодні Мадяр виступив проти прискореного відкриття решти переговорних кластерів із Україною щодо вступу до ЄС. Політик пояснив свою позицію процедурними мотивами та побоюванням, що надто стрімкий рух України на шляху до Євросоюзу може стати поганим сигналом для країн Західних Балкан.

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