Знову перепалка: Зеленський відреагував на звинувачення Трампа у затягуванні війни

Відповідь Трампу: Хто насправді винен у відсутності миру / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський різко прокоментував заяву Дональда Трампа, що це нібито Україна, а не Росія затягує укладання мирної угоди.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 15 січня.

Зеленський запевнив, що ніколи Україна не була й не буде перепоною для миру. Він нагадав, що саме російські ракети з «шахедами» і саме російське намагання знищити Україну є чіткими доказами, що Путінові не потрібні угоди.

Реклама

«Коли через Росію в українців немає електрики по 20-30 годин і коли російські удари направлені на те, щоб зламати нашу енергетику й наших людей, саме на Росію треба тиснути», — зазначив президент.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Україна, а не Росія, стримує потенційне укладення мирної угоди, тоді як, за його словами, Путін готовий до завершення війни. У Кремлі такій заяві дуже потішилися.

Своєю чергою польський прем’єр Дональд Туск різко відповів Трампу щодо цієї заяви.