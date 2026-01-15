ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
679
Час на прочитання
1 хв

Знову перепалка: Зеленський відреагував на звинувачення Трампа у затягуванні війни

Зеленський жорстко відповів на звинувачення Трампа, що це нібито українська влада затягує мирну угоду.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Відповідь Трампу: Хто насправді винен у відсутності миру

Відповідь Трампу: Хто насправді винен у відсутності миру / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський різко прокоментував заяву Дональда Трампа, що це нібито Україна, а не Росія затягує укладання мирної угоди.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 15 січня.

Зеленський запевнив, що ніколи Україна не була й не буде перепоною для миру. Він нагадав, що саме російські ракети з «шахедами» і саме російське намагання знищити Україну є чіткими доказами, що Путінові не потрібні угоди.

«Коли через Росію в українців немає електрики по 20-30 годин і коли російські удари направлені на те, щоб зламати нашу енергетику й наших людей, саме на Росію треба тиснути», — зазначив президент.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Україна, а не Росія, стримує потенційне укладення мирної угоди, тоді як, за його словами, Путін готовий до завершення війни. У Кремлі такій заяві дуже потішилися.

Своєю чергою польський прем’єр Дональд Туск різко відповів Трампу щодо цієї заяви.

Дата публікації
Кількість переглядів
679
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie