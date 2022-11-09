Знову підуть війною: в ОП пояснили, чому заяви Росії про переговори - брехня

Ніхто із західних союзників не примушує Україну до переговорів з агресором.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті 1+1.

"Це неможливо. Переговорна позиція є тільки в України. Тому що ми об'єктивно оцінюємо те, що відбувається на полі бою", – зазначив він.

Подоляк нагадав п'ять пунктів Володимира Зеленського, які РФ має виконати перед початком переговорів:

Відведення військ окупантів з України. Повернення РФ до міжнародного права і невизнання спроб анексій. Компенсації і репарації. Спецтрибунал. Інший формат безпеки: військовий альянс, гарантії безпеки тощо.

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Радник голови ОП наголосив, що Росія ніколи не пропонувала переговори, а лише ставила ультиматуми. Подоляк вкотре пояснив, що Путін намагається зафіксувати статус-кво, аби закріпитися на окупованих територіях.

"Вони хочуть забрати частину Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей. Росіяни кажуть: "Це наше, а все інше – давайте проговорювати. Ми не будемо бити по інфраструктурі". Але нас з вами це ж не влаштовує", – зазначив він.

Подоляк певен, що після перемир'я РФ збере сили і знову нападе на Україну.

"Вони (росіяни. – Ред.) готові не бити по енергооб'єктах. Але вони хочуть отримати оперативну паузу і за ці два-три місяці підготувати мобілізованих, знайти додаткову зброю, побудувати фортифікаційні укріплення, притягти призовників. Вони хочуть підготуватися до наступного етапу війни. А тим паче, з якою ненавистю вони до нас ставляться. Тому вони знову підуть на нас війною", – каже Подоляк.

На його думку, заяви РФ про готовність до переговорів є абсолютною брехнею.

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"Володимир Зеленський має донести до світових лідерів важливу думку: ніколи не підтримуйте політичні режими, що вмирають. Це стратегічно невигідно. Президент має розповісти, чому ця війна завершиться так, як вигідно Україні, і чому це вигідно світові. Це дуже важливий майданчик", – підсумував Подоляк.

Все, що відомо про переговори з РФ

Раніше видання La Repubblica написало, що США та НАТО допускають можливість мирних переговорів між Україною та Росією в разі, якщо Україна відвоює Херсон.

Своєю чергою, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що звільнення Херсона не є тією точкою, після якої переговорний процес з Росією може реально розпочатися.

ТСН.ua з'ясовував, як і чому Кремль змінив позиції щодо переговорів, адже раніше Путін вимагав лише капітуляції.

У МЗС РФ заявили про готовність окупантів до переговорів з Україною "з урахуванням нинішніх реалій".

У МЗС України пояснили, що заявами про переговори Росія намагається виграти час. Російський опозиціонер Леонід Гозман також вважає, що після перемир'я армія РФ може перегрупуватися і з новими силами повторно атакувати Україну.

Радник глави ОП Михайло Подоляк вже пояснював, що переговори означатимуть визнання ультиматумів Кремля.