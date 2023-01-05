Знову провал: Палата представників США з п’ятої спроби не змогла обрати спікера

Палата представників Конгресу США провела п’яте голосування за нового спікера, але воно знову виявилося провальним.

Ніхто із трьох кандидатів не зміг зібрати потрібні 218 голосів.

Голосування членів нижньої палати Конгресу відбулося після чотирьох невдалих спроб - пише Укрінформ.

Результати п’ятого голосування для кандидата від республіканців Кевіна Маккарті не відрізнялися від попередньої спроби. Він знову здобув підтримку лише 201 однопартійця при мінімально необхідній кількості 218 голосів. За республіканця-консерватора Байрона Дональдса проголосували ті ж 20 однопартійців. Конгресвумен Вікторія Спартс утрималася.

Демократи підтримали власного кандидата Хакіма Деффріса. Але вони перебувають у меншості, це голосування для них скоріше є номінальним.

П’яте поспіль невдале голосування означає, що всередині Республіканської партії досі відсутнє стале бачення, хто керуватиме Палатою представників, де республіканці цього року вибороли більшість. Перерва між голосуваннями, під час якої представники цієї партії проводили інтенсивні внутрішні дебати, не привела до зміни позицій.

Наступні варіанти можуть передбачати подальше голосування за тих самих або інших кандидатів - або ж пропозицію оголосити перерву для ґрунтовніших внутрішньопартійних дискусій.

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Додамо, що раніше Палата представників США ухвалила резолюцію на підтримку України і вимагає виведення всіх російських сил.

Зауважимо, що до того ж Палата представників США підтримала оборонний бюджет із $800 млн для України.

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