"Знову разом переможемо": Зеленський подякував Байдену і США за програму ленд-ліз

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену і народу Сполучених Штатів за ухвалення програми ленд-ліз.

"Вдячний Джо Байдену і народу США за підтримку України в боротьбі за нашу свободу та майбутнє. Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та у Європі. Як і 77 років тому", - зазначив Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, 9 травня, у день, коли Росія святкує "День побєди", президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України, у межах якого - збільшення об'єму постачання зброї та пришвидшення темпів надання її Україні. Повна назва законопроєкту The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022.

"Сьогодні (9 травня - ред.) разом з сенатором Беном Карденом, конгресменкою Спарс, з якою я нещодавно говорив про її родину в Україні. Я планую підписати закон, зробити із законопроєкту закон, над якими працювали ці люди (американські посадовці - ред.). Це законопроєкт, який надає важливу допомогу Україні, українському народу у боротьбі за демократію проти цією брутальної війни", - сказав Байден перед підписанням закону.

Що означає закон про ленд-ліз від США,що це таке і як вплине на економіку України - читайте на ТСН.ua за цим посиланням.

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