Знову ввижається: губернатор Бєлгородської області РФ звинуватив ЗСУ в обстрілі Шебекіно

Російська влада переконує, що "ВСУ "Градами" обстріляли Шебекіно".
«Напад» нібито відбувся тоді, коли на більшій частині України лунала повітряна тривога та була загроза обстрілу з балістики та був помічений рух ворожих безпілотників.
Представник російської влади переконує, що «за попередніми даними, постраждалих немає».
Про це він повідомив у соціальних мережах.
«Один зі снарядів потрапив на територію центрального ринку з подальшим займанням, а також горить овочева база і один автомобіль. Оперативні та аварійні служби на місці, розпочинають ліквідацію наслідків», - йдеться у повідомленні.
Місцеві жителі повідомляли, що у Шебекіному уночі горіли пожежі у кількох місцях.
Нагадаємо, російські добровольці на Бєлгородщині звернулись до керівництва РФ із жорсткою вимогою.
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