Знову заблокував постачання важкого озброєння Україні: Шольцу загрожує відставка

У Німеччині зростає невдоволення позицією канцлера Олафа Шольца щодо чергового блокування постачання до України важкого озброєння і опозиція може скористатися цим та висловити недовіру очільнику німецького уряду, порушивши у Бундестазі питання щодо додаткового озброєння України.

Як пише Spiegel, Шольцу загрожує відставка.

Більше того позиція канцлера Німеччини щодо України викликає питання не лише у опозиції, а і в коаліції. А це означає, що резолюція щодо постачання важкого озброєння Україні може набрати більшість голосів, оминаючи думку Шольца.

"Фактично це визначає питання довіри до Шольца більшості в Бундестазі", - повідомляє Spiegel, додавши, що українське питання може призвести до його відставки.

Варто зазначити, що напередодні німецьке видання Bild повідомило, що Берлін вдвічі скоротив можливий експортний список озброєнь для України, викресливши із нього важке озброєння. За інформацією Bild, зміни внесені "як завжди, на вимогу відомства канцлера". Таким чином список скоротився з 48 до 24 сторінок. Із 15 видів озброєнь, про які просила Україна, залишилися лише три позиції.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 57-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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