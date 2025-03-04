Грають за правилами Кремля: як США та Росія стають друзями

Російські пропагандисти неодноразово стверджували, що РФ воює проти західного впливу на території України, зокрема проти США та НАТО. Таким чином, Москва виправдовувала свою агресію проти українців.

Однак після недавньої зустрічі у Саудівській Аравії, риторика Кремля змінилася й там почали висловлювати свою готовність до миру, але за "певних" умов.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп намагається закінчити війну в Україні якнайшвидше, тим самим підігруючи кремлівському диктатору Путіну.

Детальніше – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Підігрування Путіну

В адміністраіції Трампа заявляють, що хочуть проведення виборів в Україні до кінця року, пише Reuters. Тим самим, там повторюють путінські наративи щодо нелегітимності чинного президента України Володимира Зеленського.

Кіт Келлог наголошував, що президентські та парламентські вибори в Україні, відкладені на час дії воєнного стану, "необхідно провести".

"У більшості демократичних країн вибори проводяться і під час війни. Я думаю, що це важливо. Я думаю, це добре для демократії. У цьому і полягає принадність міцної демократії: у вас є більше одного потенційного кандидата", – сказав Келлог.

Також читайте Чи налаштований Зеленський на переговори зі США: в Офісі президента відповіли

Поінформовані співрозмовники журналістів з-поміж американських чиновників повідомили, що хоча Трамп ще не ухвалив жодних політичних рішень щодо війни в Україні, в його адміністрації вже обговорюють, як вмовити Україну погодитися на вибори після укладення початкової угоди з Росією про припинення вогню.

В адміністрації Трампа також обговорюють, чи варто добиватися проміжної угоди про припинення вогню, перш ніж вести переговори про досягнення повноцінної мирної угоди.

Переговори в Саудівській Аравії як подарунок Путіну

Невдовзі після телефонного дзвінка Трампа Путіну, відбулися переговори між представниками США та РФ у Саудівській Аравії. На ній сторони домовилися "домовлятися". Варто зауважити, що зустріч відбулася без поступок чи виконання жодних попередніх умов з боку Росії. Зокрема, розмова йшла про мир в Україні, але без України. Українських представників на переговорах не було, адже росіяни були проти цього.

Це все схоже на те, що в адміністрації Трампа прагнуть порозумітися з Кремлем за будь-яку ціну

Трамп і його команда, керуючись російськими наративами, зробили низку поступок Путіну. По-перше, Трамп вивів Путіна з міжнародної ізоляції, домовившись про зустріч без попередніх умов.

По-друге, він виключив членство України в НАТО, стверджуючи, що обіцянка Байдена спровокувала агресію Росії. Росія вимагає скасування рішення Бухарестського саміту 2008 року.

По-третє, Трамп повторює російський наратив про необхідність виборів в Україні, називаючи Зеленського нелегітимним через низький рейтинг і відсутність виборів під час війни.

Також читайте Зеленський доручив Міноборони і розвідці "розібратися" з допомогою від США

За підсумками перемовин з росіянами в Саудівській Аравії держсекретар США Марко Рубіо заявив про погодження чотирьох принципів:

відновлення роботи посольств у Вашингтоні і Москві;

призначення команд високого рівня для переговорів і роботи "над припиненням конфлікту в Україні";

початок роботи на високому рівні щодо геополітичної і економічної співпраці, "яка може стати результатом припинення конфлікту в Україні";

продовження формату переговорів, започаткованого в Ер-Ріяді.

Своєю чергою, очільник МЗС Росії Сергій Лавров зазначив, що Москва й Вашингтон відчули готовність одне одного до “руху вперед” і намагатимуться створити умови для відновлення повноцінної співпраці між двома країнами.

Згодом, підсумовуючи зустріч із представниками США, очільник МЗС Росії зазначив, що РФ пояснила США, що поглинання НАТО України стане прямою загрозою Москві. Поява військ Альянсу на території України неприйнятна для РФ.

Помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков повідомив, що Путін сам вирішить, коли розпочнуться контакти зі США щодо України.

Зняття санкцій з РФ

Видання Reuters повідомляє, що США розробляють план можливого послаблення санкцій проти РФ, оскільки президент Дональд Трамп прагне відновити відносини з Москвою та домогтися припинення війни в Україні.

За інформацією джерел, Білий дім доручив Держдепартаменту та Міністерству фінансів підготувати перелік санкцій, які можуть бути пом'якшені, щоб американські офіційні особи могли обговорити це питання з російськими представниками найближчими днями в рамках широких переговорів адміністрації з Москвою щодо покращення дипломатичних та економічних відносин.

Джерела видання стверджують, що наразі санкційні відомства готують пропозиції щодо зняття обмежень з окремих російських компаній і фізичних осіб, зокрема деяких олігархів.

Також читайте Орбан зустрінеться з Макроном у Парижі: що означає ця зустріч для України

Розробка так званих "санкційних опцій" – стандартна практика для чиновників, які займаються санкційною політикою. Проте той факт, що Білий дім спеціально попросив про такий документ в останні дні, свідчить, що Трамп і його радники серйозно розглядають можливість пом'якшення санкцій у рамках потенційної ​​угоди з Москвою.

Український журналіст Андрій Цаплієнко отримав доступ до записки Міністерства економіки Росії, яка містить список російських компаній, щодо яких США планують скасувати санкції. Документ, отриманий українськими хакерами 21 лютого 2025 року, був складений після розмови Трампа з Путіним 12 лютого та переговорів у Ер-Ріяді 18 лютого.

У документі, отриманому українськими хакерами, російські компанії розподілені на 12 груп за сферами: горизонтальні обмеження, фінанси, транспорт, енергетика, авіація, машинобудування, гірнича промисловість, приладобудування, технології, хімія, гуманітарна сфера та суверенні активи.

Росія робить акцент на скасуванні санкцій у ключових галузях, таких як нафтогаз, фінанси, транспорт та авіація.

У сферах, де вже знайдені обхідні шляхи (наприклад, SWIFT, програмне забезпечення, суднобудування), санкції вважаються менш критичними.

Документ, за інформацією джерел, передали американцям, і тепер цікаво, які санкції будуть скасовані першими.

"Вікно можливостей"

Для адміністрації Дональда Трампа головною метою у переговорах є припинення війни, але для Володимира Путіна ці перемовини відкривають можливість для висування нових умов.

Коли американська та російська делегації розпочнуть переговори щодо припинення війни в Україні, кожна сторона матиме власний перелік вимог.

Видання The Telegraph наводить вимоги Москви це:

виведення військ з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також відмови від членства в НАТО;

скорочення військового потенціалу України, включаючи обмеження на ракети великої дальності та важке озброєння;

а також на виведенні військ НАТО з Польщі, Румунії та країн Балтії.

Окрім того, Кремль вимагає скасування санкцій, розмороження $300 мільярдів активів російського Центробанку та відновлення постачання газу до Європи через "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Також читайте У Фінляндії розкритикували стратегію Трампа щодо України: що сказали

Росія може домагатися масштабних обмінів полоненими, включаючи звільнення російських хакерів.

На Близькому Сході Росія прагне зміцнити свій вплив, вимагаючи скасування санкцій проти Ірану, що дозволить Тегерану збільшити експорт нафти.

Москва також може наполягати на виведенні американських військ із Сирії, де підтримує режим Башара Асада, та визнанні його легітимним лідером. Ці кроки дозволять Росії відновити втрачений вплив у регіоні.

Перспективи зустрічі Трампа та Путіна

The Telegraph зазначає, що Трамп та Путін можуть зустрітися найближчим часом, а це дозволить Росії зміцнити свій міжнародний статус і обійти санкційний тиск.

Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не визнає жодних угод між США та Росією без її участі, наголосивши, що будь-яка домовленість, укладена за спиною України, є неприйнятною.

Україна та європейські союзники вважають, що без надійних гарантій безпеки Росія може повторити агресію.

Своєю чергою переговори в Саудівській Аравії стали важливим кроком у зміні політики США щодо ізоляції Росії та підготовці до зустрічі Трампа з Путіним.

Відновлення газопроводу “Північний потік-2"

Колишній керівник компанії Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, який особисто знайомий із Путіним ще з часів роботи в НДР, намагається налагодити зв’язки з командою Трампа, повідомляє Financial Times

Він просуває ідею відновлення роботи газопроводу "Північний потік-2" як частину зусиль для "припинення війни" РФ проти України та поглиблення економічних зв'язків між між Вашингтоном і Москвою.

За даними Financial Times, консорціум інвесторів вже розробив контури угоди з "Газпромом" на випадок скасування санкцій.

У виданні зауважують, що Трамп пообіцяв розширити економічне співробітництво з Росією у разі досягнення миру.

Також читайте Чи продовжують США ділитися розвідданими з Україною — CNN

Однак, Маттіас Варніг заперечує участь у переговорах, а "Газпром" відмовляється коментувати.

Financial Times нагадує, що уряд Німеччини у 2022 році припинив ліцензування "Північного потоку-2".

Допомога у переговорах з Іраном

Кремлівський диктатор погодився допомогти Дональду Трампу в переговорах з Іраном щодо його ядерної програми.

Як пише Bloomberg, про зацікавленість у цьому Трамп повідомив Путіна під час телефонної розмови в лютому, а високопосадовці США та РФ обговорили це питання під час зустрічі в Саудівській Аравії.

Офіційно Кремль це не підтверджує та не спростовує, проте прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "Москва готова зробити все можливе для переговорів між США та Іраном".

Водночас представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, заявив, що для багатьох країн "природно пропонувати свою допомогу у вирішенні таких важливих питань".

Наразі незрозуміло, наскільки Іран готовий прийняти таку ініціативу. У країні домінує жорстка антипозиція до взаємодії з Вашингтоном, особливо серед представників Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та судової системи.

Трамп заявляє про намір повернутися до політики "максимального тиску" на Іран, включаючи санкції та жорсткі заходи проти його військового керівництва, також він вобіцяє "перевірену ядерну мирну угоду", що створює неоднозначні сигнали для Тегерана.

На тлі санкцій Росія та Іран значно зміцнили співпрацю у торгівлі, енергетиці та військовій сфері, зокрема Москва активно використовує іранські безпілотники у війні проти України. Питання полягає в тому, чи готовий Іран до посередництва Росії у переговорах з США та чи піде Вашингтон на такий крок.

Москві імпонують заяви Вашингтона

США призупинли всю військову допомогу Україні. Паузу оголосили після суперечки Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті.

Такі заяви імпонують РФ, адже у Кремлі заявляють, що це може "спонукати Київ до мирного процесу".

Також читайте Як китайці воюють в армії РФ проти України – розслідування ЗМІ

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков наголосив, що досі Вашингтон був "головним постачальником війни" в Україні. Речник Кремля цинічно зазначив, мовляв, США зроблять "найкращий внесок у справу миру", якщо перестануть підтримувати Київ.

Нагдаємо, фінська розвідка повідомила, Після закінчення війни проти України Росія перерозподілить свої ресурси і згодом перемкне свою увагу на іншу країну.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.