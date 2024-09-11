Зняття заборони на удари по РФ: Байден заявив, що США працюють над цим "прямо зараз"

Президент США заявив, що США скоро можуть зняти заборону на удари по РФ.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Вашингтон наразі працює над питанням зняття заборони для України завдавати ударів вглиб території Росії американською зброєю.

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Про це повідомив американський журналіст Алекс Рауфогл.

Відповідну заяву президент США зробив на запитання журналістів, чи зніме він обмеження на використання Україною зброї великої дальності.

Байден відповів ствердно, зазначивши, що Вашингтон розглядає можливе зняття табу "просто зараз".

"Ми просто зараз це вирішуємо", - сказав голова Білого дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден і прем'єр Британії обговорять дозвіл ЗСУ бити по Росії далекобійною зброєю.

Крім того, ми раніше інформували, що Сирський назвав цілі в Росії для ударів західною зброєю.

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