Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Майбутні тристоронні переговори в Абу-Дабі, ймовірно, не приведуть до реального перемир’я. Адже Кремль зосереджений на спробах перехопити ініціативу завдяки масштабним зимовим ударам. Водночас європейські лідери занепокоєні заявами з Білого дому про підготовку разом із РФ новою «архітектури» безпеки Європи в межах майбутньої мирної угоди щодо України.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Реклама

Двоє співрозмовників видання висловили сумніви, що зустріч в Абу-Дабі приведе до реального перемир’я. За їхніми словами, диктатор Росії Володимир Путін прагне перехопити ініціативу завдяки масштабній зимовій кампанії ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Реклама

Водночас у Москві зміну акцентів у переговорах — від територіальних питань до гарантій безпеки — розглядають як можливість ще більше затягнути процес, паралельно послаблюючи військові позиції України. Таку оцінку висловив один зі співрозмовників.

Інше джерело FT наголосило, що господар Кремля сприймає удари по Україні як помсту за атаки українських дронів на НПЗ і комерційні склади в Росії влітку. Водночас сам Путін зухвало звинувачує Київ у зриві попередніх домовленостей про припинення вогню.

За словами співрозмовника, позицію Кремля можна передати так: Російська Федерація буде знищувати українську інфраструктуру, доки Київ не погодиться на вимоги. Йдеться про мости, порти, залізницю, енергетичні об’єкти і електростанції.

«Я знищуватиму всю вашу інфраструктуру, доки ви не погодитесь. До наступного року в України не буде інфраструктури. Усі мости, порти, залізниці, енергетична інфраструктура, електростанції… будуть зруйновані», — сказало одне з джерел FT, перефразовуючи Путіна.

Реклама

Серед головних вимог Путіна — передавання Росії решти території Донбасу. Також він розраховує домогтися від Києва нових територіальних поступок в обмін на гарантії безпеки, які можуть надати країни НАТО в межах майбутньої угоди.

За оцінками джерел, Кремль прагне скористатися бажанням Дональда Трампа і його адміністрації якнайшвидше завершити війну. Вимоги Путіна можуть мати наслідки не лише для України, а й для всієї Європи.

Європа стурбована планами США

У європейських столицях занепокоєні заявами Вашингтона про підготовку разом з Москвою нової системи безпеки для Європи в межах майбутньої мирної угоди щодо України. У ЄС побоюються, що Росія спробує відновити власну сферу впливу та обмежити суверенітет сусідніх країн, які входять до НАТО.

Увечері 5 листопада президент США Дональд Трамп зустрівся в Білому домі з представником Путіна Кирилом Дмитрієвим. Після зустрічі очільник Білого дому заявив: сторони готують «велику угоду», яка стосуватиметься не лише України, а й, можливо, всієї Європи.

Реклама

Згодом зять Трампа Джаред Кушнер заявив у соцмережі X, що Штати прагнуть розробити практичні домовленості, які врахують безпекові інтереси всіх сторін. Серед цілей — створення довгострокової системи безпеки та стабільності в Європі.

Однак країни Європи виступають проти того, щоб використовувати переговори щодо завершення війни в Україні для формування нової архітектури безпеки континенту. Там побоюються, що Білий дім може домовитися з Кремлем коштом європейської безпеки.

«Питання, які стосуються безпеки Європейського Союзу, має вирішувати сам ЄС», — заявив речник Європейської комісії.

Один із європейських посадовців назвав повідомлення Кушнера «повною несподіванкою». З його слів, переговори щодо європейської безпеки не можуть відбуватися паралельно з обговоренням завершення війни проти України. Він наголосив: Європа розуміє, що саме Росія вкладає в такі ініціативи, і не погодиться на них.

Водночас інше джерело заявило, що інший європейський чиновник заявив, що коментарі США щодо залучення Європи до ширших переговорів з Росією щодо архітектури безпеки континенту мали на меті показати прогрес у підготовці до переговорів в Абу-Дабі.

Нагадаємо, наступного тижня відбудуться тристоронні переговори в столиці ОАЕ Абу-Дабі. Диктатор Росії Володимир Путін оголосив про підготовку і визначився з делегацією. Її очолить помічник «фюрера» Володимир Мединський. Зокрема, у складі заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков і представник Генштабу Ігор Костюков.

До складу української делегації увійде керівник Офісу президента Кирило Буданов, а очолить переговорну групу голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Буданов наголосив, що нинішні консультації не означають завершення переговорного процесу. Під час зустрічей сторони лише обговорюватимуть готовність до припинення війни.

Новини партнерів