"Зобов'язання РФ щодо України одне і воно стосується виконання Мінських угод" - Путін

Президент РФ зазначив, що питання України порушувалося, але не дуже детально. Тему вступу країни в НАТО обговорили "мазком".

В Женеві 16 червня історична подія - президент США Джо Байден вперше після перемоги на виборах зустрівся з російським очільником держави Володимиром Путіним. Після зустрічі Путін сказав, що зобов'язання Росії щодо України лише одне, і воно стосується виконання Мінських угод.

Більш детально Володимир Путін розказав на прессконференції.

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Путін прокоментував зобов'язання по Україні. За словами президента РФ:

РФ готова сприяти тільки в реалізації Мінських угод;

Українська сторона повинна внести зміни до конституції і кордони між Україною і РФ будуть зайняті на наступний день після виборів.

Українська сторона запропонувала повернути збройні війська України на місце дислокації (тобто на Донбас), а вибори провести після через 3 місяці. Ці документи пропозицій у відкритому доступі.

З приводу навчань військ РФ і загрозу: "ми проводимо навчання на своїй території".

Нагадаємо, ТСН.ua у текстовій онлайн-трансляції розповідає, що відбувається в Женеві та як реагує світ на перемовини президентів США та Росії. Серед тем обговорення у президентів РФ і США будуть: пандемія коронавірусу, боротьба з кіберзлочинністю, співпраця в економіці, невирішені двосторонні питання, стратегічна стабільність, клімат і Арктика. Також мова буде йти про Україну, Сирію, Лівію, Афганістан і Карабах.

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