Жодні дедлайни не працюють: Зеленський закликав "зупинити" російську економіку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодні дедлайни щодо РФ не працюють. Кремль не хоче зупиняти вбивства. Тож якщо Росія не хоче зупиняти війну, слід зупиняти її економіку.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні 10 серпня.

«Ми чітко розуміємо загрози. Усі партнери, так само як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Усі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, — немає. Тому потрібні санкції, потрібен тиск», — сказав він.

Зеленський наголосив, що Москва не хоче зупиняти вбивства. Єдине, що шукає, — це шлях, як убити Україну.

«Сила потрібна — сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку», — сказав президент.

Нагадаємо, вдень 10 серпня росіяни вдарили по автовокзалу Запоріжжя, внаслідок попередньо постраждали 19 цивільних людей.