"Жодного милосердя” до Ізраїлю: верховний лідер Ірану заявив про початок битви

Верховний лідер Ірану. / © Associated Press

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Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї після серії ударів Ізраїлю пригрозив, що “битва починається”. Що більше - Тегеран не виявить “жодного милосердя”.

Про це він повідомив на своїй сторінці в X.

“В ім'я благородного Хайдара починається битва”, - наголосив Алі Хаменеї

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Окрім того, у своєму англомовному акаунті він заявив, що Іран має дати “рішучу відповідь”.

Нагадаємо, безперервні атаки між Ізраїлем та Іраном тривають вже шостий день. Зокрема, вночі проти 18 червня Ізраїль завдав ударів по кількох стратегічних об’єктах на території Ірану. Зокрема, були атаковані ядерні та ракетні об’єкти.

До слова, Reuters повідомило про те, що нібито Дональд Трамп заборонив вбивати верховного лідера Ірану. Натомість прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу переконаний, що ліквідація Алі Хаменеї покладе край війні.

Дата публікації 07:01, 18.06.25 Кількість переглядів 27 Бої на Близькому Сході: чи готовий Трамп вдарити по Ірану?