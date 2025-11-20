ТСН у соціальних мережах

Жодного мирного плану не існує, є сподівання Трампа, що Путін зламається - Портников

Трамп стоїть перед вибором, наголошує експерт, запровадити санкції, або відкласти їх.

Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Політичний оглядач Віталій Портников наголошує, що жодного узгодженого плану мирного немає. Наразі є лише очікування президента США Дональда Трампа, що перед остаточним ухваленням рішення про запровадження санкцій 21 листопада “фюрер” РФ Володимир Путін зламається і погодиться на раніше пропоновані “комфортні умови припинення вогню”.

Про це йдеться у дописі оглядача на його сторінці у Facebook.

“Для цього Трампу чи комусь з його радників потрібна згода України на ці умови. Але Путін по-перше не зламається, а по-друге, якщо у цьому плані дійсно є ідеї що Росія має заплатити за Донбас - тобто за територію яку Путін оголосив суб’єктом Російської Федерації - то з точки зору Путіна це особиста образа і знущання”, - наголошує Портников.

Він зауважує, що американська адміністрація, зокрема і Трамп, “звикли мислити виключно в категоріях продажу землі й квартир, не здатні цього усвідомити”. Саме тому, вважає оглядач, цей план тільки поширить провалля між Вашингтоном і Москвою, а також змусить Кремль шукати інших інструментів для компрометації Трампа у внутрішньополітичному полі Америки.

За словами Портникова, наразі у Трампа простий вибір: або 21 листопада все ж таки запровадити санкції і посилити тиск на Путіна, або знову відкласти санкції, сподіваючись, що диктатор РФ погодиться на комфортні умови під загрозою цього впровадження.

“Проблема тільки в тому, що на момент, коли треба буде все ж таки визначитися наступного разу із запровадженням цих санкцій чи оголошенням нових, Трамп вже може бути глибоко похований під різними там файлами. Путін докладає для цього всіх можливих зусиль”, - підсумовує політичний оглядач.

Нагадаємо, NBC News із посиланням на високопосадовця адміністрації США повідомило, що Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план миру між Росією та Україною. Документ чиновники розробляли кілька тижнів у консультації з російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим та окремими українськими представниками.

Тим часом Financial Times із посиланням на поінформовані джерела пише, що Київ, ймовірно, не прийме російсько-американський «мирний план» у його поточній формі. За інформацією видання, документ перебуває на початковій стадії розробки.

