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«Жодного цента більше»: у Німеччині дві проросійські партії хочуть зупинити допомогу Україні
У разі проходження до земельного парламенту першою їхньою ініціативою стане резолюція проти військової допомоги Україні з боку Німеччини.
Партія «Альянс Сари Вагенкнехт» (BSW) після земельних виборів у Саксонії-Ангальт планує винести на голосування резолюцію проти подальшої військової допомоги Україні. Для її ухвалення політична сила розраховує на голоси AfD.
Про це пише n-tv.
У BSW заявили, що в разі проходження до земельного парламенту першою їхньою ініціативою стане резолюція проти військової допомоги Україні з боку Німеччини. У партії очікують, що документ може отримати необхідну кількість голосів завдяки підтримці AfD.
Водночас про будь-яку офіційну домовленість між двома партіями наразі не йдеться.
Сара Вагенкнехт закликала повністю припинити фінансову підтримку України.
«Жодного цента більше. Замість цього потрібні серйозні дипломатичні зусилля, щоб зупинити кровопролиття», — заявила вона.
У документі, підготовленому кандидатами BSW Клаудією Віттіг і Томасом Шульце, йдеться про позицію, якої, на їхню думку, має дотримуватися майбутній уряд Саксонії-Ангальт.
Зокрема, уряд землі має виступати в Бундесраті проти багатомільярдної військової допомоги Україні.
У BSW стверджують, що підтримка України створює додаткове фінансове навантаження на Німеччину, а також нібито збільшує ризик поширення війни на німецьку територію.
Віттіг і Шульце пояснили свою позицію так:
«Ми хочемо політики, яка більше думає про Кьотен, ніж про Київ», — заявили вони.
Водночас зовнішня політика не належить до повноважень земельних парламентів. Попри це, у BSW наполягають, що питання допомоги Україні має стати одним із ключових напрямів їхньої роботи.
Теоретично резолюцію може підтримати і «Ліва партія». Однак основні сподівання BSW пов’язані саме з депутатами AfD, яка також виступає проти подальшої військової підтримки України.
Для BSW вибори в Саксонії-Ангальт мають значення і з огляду на результати партії на федеральному рівні. Торік політичній силі не вдалося пройти до Бундестагу.
Нині, згідно з опитуваннями, BSW має лише 3–4% підтримки та ризикує не подолати прохідний бар’єр і на рівні землі.
Натомість AfD перебуває у значно сильнішій позиції. Партія впевнено лідирує в опитуваннях, набираючи близько 40–42%.
Водночас ідея повного припинення допомоги Україні не має підтримки більшості німців.
Згідно з опитуванням Insa для Bild, 52% респондентів виступили за посилення підтримки України, якщо Росія не погодиться на припинення вогню та мирні переговори.
Проти подальшої підтримки України висловилися 35% опитаних.
Раніше повідомлялося, що німецька проросійська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) планує вивести країну з єврозони, розірвати Шенгенську угоду та депортувати сирійських біженців.
Ми раніше інформували, що вибуховий безпілотник, який на початку серпня знайшли поруч з українським вантажним літаком в аеропорту Лейпцига, міг бути пов’язаний із російським Головним розвідувальним управлінням.