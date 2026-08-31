«Жодного цента більше»: у Німеччині дві проросійські партії хочуть зупинити допомогу Україні

Сара Вагенкнехт / © Associated Press

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Партія «Альянс Сари Вагенкнехт» (BSW) після земельних виборів у Саксонії-Ангальт планує винести на голосування резолюцію проти подальшої військової допомоги Україні. Для її ухвалення політична сила розраховує на голоси AfD.

Про це пише n-tv.

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У BSW заявили, що в разі проходження до земельного парламенту першою їхньою ініціативою стане резолюція проти військової допомоги Україні з боку Німеччини. У партії очікують, що документ може отримати необхідну кількість голосів завдяки підтримці AfD.

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Водночас про будь-яку офіційну домовленість між двома партіями наразі не йдеться.

Сара Вагенкнехт закликала повністю припинити фінансову підтримку України.

«Жодного цента більше. Замість цього потрібні серйозні дипломатичні зусилля, щоб зупинити кровопролиття», — заявила вона.

У документі, підготовленому кандидатами BSW Клаудією Віттіг і Томасом Шульце, йдеться про позицію, якої, на їхню думку, має дотримуватися майбутній уряд Саксонії-Ангальт.

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Зокрема, уряд землі має виступати в Бундесраті проти багатомільярдної військової допомоги Україні.

У BSW стверджують, що підтримка України створює додаткове фінансове навантаження на Німеччину, а також нібито збільшує ризик поширення війни на німецьку територію.

Віттіг і Шульце пояснили свою позицію так:

«Ми хочемо політики, яка більше думає про Кьотен, ніж про Київ», — заявили вони.

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Водночас зовнішня політика не належить до повноважень земельних парламентів. Попри це, у BSW наполягають, що питання допомоги Україні має стати одним із ключових напрямів їхньої роботи.

Теоретично резолюцію може підтримати і «Ліва партія». Однак основні сподівання BSW пов’язані саме з депутатами AfD, яка також виступає проти подальшої військової підтримки України.

Для BSW вибори в Саксонії-Ангальт мають значення і з огляду на результати партії на федеральному рівні. Торік політичній силі не вдалося пройти до Бундестагу.

Нині, згідно з опитуваннями, BSW має лише 3–4% підтримки та ризикує не подолати прохідний бар’єр і на рівні землі.

Натомість AfD перебуває у значно сильнішій позиції. Партія впевнено лідирує в опитуваннях, набираючи близько 40–42%.

Водночас ідея повного припинення допомоги Україні не має підтримки більшості німців.

Згідно з опитуванням Insa для Bild, 52% респондентів виступили за посилення підтримки України, якщо Росія не погодиться на припинення вогню та мирні переговори.

Проти подальшої підтримки України висловилися 35% опитаних.

Раніше повідомлялося, що німецька проросійська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) планує вивести країну з єврозони, розірвати Шенгенську угоду та депортувати сирійських біженців.

Ми раніше інформували, що вибуховий безпілотник, який на початку серпня знайшли поруч з українським вантажним літаком в аеропорту Лейпцига, міг бути пов’язаний із російським Головним розвідувальним управлінням.

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