"Жодних чоловіків у сукнях": Гегсет оголосив закінчення ери політкоректності у Пентагоні

Очільник Пентагону Піт Гегсет / © Associated Press

Очільник Пентагону Піт Гегсет оголосив про завершення ери політкоректності, заявивши, що більше не буде жодних хлопців у сукнях, поклоніння зміні клімату та гендерних ілюзій.

Про це міністр оборони США сказав під час звернення до американських генералів, інформує Clash Report.

«Ера політкоректності завершується просто зараз: або ви відповідаєте стандартам, або ви йдете! Жодних хлопців у сукнях. Жодного поклоніння зміні клімату, жодних гендерних ілюзій. Ми з цим закінчили», — висловився Гегсет, звертаючись до генералів.

Він також назвав неприпустимим бачити товстих генералів та адміралів у Пентагоні.

«Ви повинні відповідати нормам зросту й ваги та складати тести з фізичної підготовки. Жодних борід чи довгого волосся. Хочеш бороду — йди у спецназ, ні — тоді голися. У нас немає армії, заповненої нордичними язичниками», — заявив міністр.

Він також звернувся до вищого командування США із такою заявою: «Якщо мої сьогоднішні слова змушують ваше серце стискатися, ви маєте зробити почесний крок і подати у відставку».

До слова, у січні президент США Дональд Трамп підписав указ, яким зобов’язав уряд визнавати лише дві статі — чоловічу та жіночу, що не підлягають зміні. Цією дією Трамп наказав урядовим документам використовувати термін «стать» замість «гендер», ґрунтуючись на незмінній біологічній класифікації.

Окрім того, президент США підписав низку виконавчих указів, спрямованих на усунення різноманітності, справедливості та інклюзії (DEI) з армії, а також проти трансгендерних військових.