Жодних іноземних військ в Україні: в ISW пояснили, чого насправді панічно боїться Путін

Володимир Путін. / © Associated Press

Російська Федерація продовжує прямо відкидати будь-які іноземні війська на території України в межах післявоєнних гарантій безпеки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують заяву речниця Міністерства закордонних справ країни-агресорки Марії Захарової про те, що РФ не обговорюватиме «будь-яке іноземне втручання у питання безпеки» в Україні «в будь-якій формі та в будь-якому форматі». З її слів, таке розгортання іноземних військ є «принципово неприйнятним», а тому Москва «категорично відкидає» «будь-який сценарій, який передбачає появу в Україні військового контингенту за участю країн НАТО».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія «негативно ставиться» до європейських пропозицій щодо гарантій безпеки для України та сприйматиме розгортання європейських сил у післявоєнній Україні як розширення присутності НАТО.

“Ці неодноразові відмови Кремля від західних гарантій безпеки є частиною закликів Росії мати право вето на будь-які західні гарантії безпеки для України”, - йдеться у звіті ISW.

Американські фахівці наголошують, що Росія також раніше намагалася запровадити суворі обмеження на чисельність українських військових у проєкті Стамбульської мирної угоди 2022-го. Окрім того, Москва зазначила, що продовжує розглядати проект Стамбульського договору 2022 року як основу для будь-якого майбутнього мирного врегулювання.

“Росія неодноразово демонструвала свою відданість досягненню своїх початкових воєнних цілей, включаючи скорочення чисельності українських військових таким чином, щоб Україна не могла захистити себе від майбутніх російських атак”, - підсумували американські фахівці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час саміту «Коаліції охочих» у Парижі 4 вересня було досягнуто розуміння основи для реальних гарантій безпеки, які почнуть діяти уже зараз, в умовах війни. Їхнім центральним елементом буде “сильна українська армія”, наголосив він. Також однією гарантією безпеки можуть стати санкції проти РФ.

Тим часом «Радіо Свобода» за підсумками засідання «Коаліції охочих» у Париж заявило, що до 30 тисяч іноземних солдатів можуть з’явитися в Україні після завершення війни. Серед держав, які готові направити свої війська - Велика Британія та Франція, країни Балтії, Нідерланди, Австралія.