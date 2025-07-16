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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Політика
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«Жодних “нейтральних прапорів” для агресора»: Андрій Вітренко — про позицію України на Універсіаді-2025

Президент Спортивної студентської спілки України Андрій Вітренко заявив, що українська делегація рішуче виступає проти участі спортсменів з Росії у Всесвітній літній Універсіаді-2025, яка триває в Німеччині. За словами Вітренка, українська сторона веде активну роботу з делегаціями інших країн і керівництвом FISU (Міжнародної федерації студентського спорту), аби не допустити росіян до змагань.

«Жодних “нейтральних прапорів” для агресора»: Андрій Вітренко — про позицію України на Універсіаді-2025

«Ми категорично проти участі росіян навіть під нейтральним прапором. Це не просто формальність — це принцип. Агресор не може легалізувати себе через спорт», — повідомив Вітренко Lenta.UA.

Уже зараз частині російських спортсменів відмовлено у візах до Німеччини, а деякі, хто намагався обійти обмеження через треті країни, зокрема Угорщину, не отримали акредитацію FISU.

«Ми пояснюємо партнерам: нейтральність — це ілюзія. Поки російські ракети падають на наші школи й університети, жоден росіянин не має стояти поруч із нашими студентами на одному стадіоні», — додав президент Спілки.

Вітренко також наголосив на ключовій ролі Спортивної студентської спілки у просуванні інтересів України на міжнародній арені.

«Сьогодні ми не просто беремо участь у змаганнях — ми боремось за справедливість у спорті. Кожна медаль нашої збірної — це удар по пропаганді РФ. І це ще один доказ: Україна сильна, жива і бореться — навіть у спорті», — сказав він.

У цьогорічній Універсіаді беруть участь понад 8 500 студентів зі 150 країн світу. Україну представляє потужна команда з 113 спортсменів, які змагаються в 11 видах спорту.

Дата публікації
Кількість переглядів
39
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