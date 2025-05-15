Роман Безсмертний / © УНІАН

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Жодних результатів від переговорів представників України та Росії в Туреччині не буде.

Таку думку в ефірі Еспресо висловив дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Білорусь (2010–2011) Роман Безсмертний.

«Я розумію, що в умовах, коли всі учасники цього процесу мають різні позиції, більше вони не визначили ключову проблему, яку вони хочуть обговорювати. Більше того, конфігурація цих зустрічей не зрозуміла», — сказав він.

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Дипломат зазначив, що низка зацікавлених учасників переговорів перебувають поза переговорами.

«Я не торкаюся питання персон. Я маю на увазі загальну конфігурацію. Більше того, ціла низка зацікавлених учасників цього процесу перебувають поза переговорами. Це означає, що результату таких переговорів не буде», — зазначив дипломат.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп все ж таки не летітиме до Туреччини і не братиме участі в переговорах у Стамбулі між Україною та РФ.

Ми раніше інформували, що російський диктатор відхилив пропозицію, оскільки його імені немає у списку делегатів, які прямують до Туреччини.

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