Зеленський відповів, чи готовий на територіальні поступки РФ заради миру

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 23 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселю.

На запитання про можливість поступок щодо українських територій Зеленський відповів:

«Жодних територіальних поступок. Ми сказали, що готові підтримати припинення вогню. Ми готові підтримати будь-які переговори, я маю на увазі формат. Але зміст переговорів дуже важливий. Нам потрібна справедлива дискусія. Нам потрібен тривалий мир. Це дуже важливо для нашої країни».

Реклама

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х заявив, що ніхто не має тиснути на Зеленського щодо територіальних поступок Росії.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 16 жовтня вимагав від України повністю відмовитися від Донецької області, назвавши це умовою припинення бойових дій.