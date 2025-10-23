- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 855
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський відповів, чи готовий на територіальні поступки РФ заради миру
Президент України ще раз наголосив, що території окупантам не віддаватимуть.
Сьогодні, 23 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселю.
На запитання про можливість поступок щодо українських територій Зеленський відповів:
«Жодних територіальних поступок. Ми сказали, що готові підтримати припинення вогню. Ми готові підтримати будь-які переговори, я маю на увазі формат. Але зміст переговорів дуже важливий. Нам потрібна справедлива дискусія. Нам потрібен тривалий мир. Це дуже важливо для нашої країни».
Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х заявив, що ніхто не має тиснути на Зеленського щодо територіальних поступок Росії.
Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 16 жовтня вимагав від України повністю відмовитися від Донецької області, назвавши це умовою припинення бойових дій.