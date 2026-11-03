Вашингтон більше не вимагатиме від Києва територіальних поступок Росії / © ТСН.ua

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Сполучені Штати раніше пов’язували майбутні гарантії безпеки для України з територіальними поступками, однак тепер не мають наміру змушувати Київ віддавати землі за столом переговорів. Про це стало відомо напередодні нового раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії, який запланований на 10–11 листопада в Абу-Дабі.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів.

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Як змінилася позиція США щодо територій України

За даними видання, раніше Вашингтон пов’язував майбутні безпекові гарантії для України з територіальними поступками. Однак відтоді американська сторона дала зрозуміти, що не буде тиснути на Київ, щоб той погодився передати Росії частину території під час переговорів.

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Водночас співрозмовники FT не уточнили, коли саме і в якій формі США повідомили про зміну підходу. Також наразі немає деталей щодо того, які саме гарантії безпеки можуть запропонувати Україні та як їх планують закріпити.

Президент України Володимир Зеленський останніми днями вперше визнав необхідність гарантій безпеки для Росії в межах потенційної мирної угоди. У FT називають це помітною зміною на тлі активізації дипломатичних зусиль Вашингтона.

Коли відбудуться переговори України, США та Росії

Наступний раунд тристоронніх переговорів запланований на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Це буде перша зустріч представників трьох країн від лютого.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив, що сторони мають обговорити післявоєнні безпекові домовленості, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки до миру.

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Перед цим у Брюсселі відбудуться технічні консультації за участю представників США, України, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО та Європейської комісії. Серед тем — гарантії безпеки для України, майбутня архітектура безпеки Європи та економічні можливості для відбудови України.

Водночас два чиновники, з якими спілкувалася FT, применшили значення брюссельської зустрічі. За їхніми словами, основна увага буде зосереджена на плані економічного відновлення України, а обговорення гарантій безпеки може бути лише частиною порядку денного.

Чи готова Росія змінити свої вимоги

Попри активізацію дипломатичних контактів, російський президент Володимир Путін не демонструє готовності пом’якшити свою жорстку переговорну позицію, яка досі перешкоджала досягненню домовленостей.

Окремо США та Росія обговорювали можливе повернення американських компаній на російський нафтовий ринок у межах потенційної мирної угоди. Про це FT повідомляла минулого тижня.

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Ще одним чинником дипломатичного процесу стало локальне припинення вогню, яке дозволило провести гуманітарну операцію з евакуації сотень людей з окупованих Олешків на Херсонщині. За даними видання, це була найзначніша пауза в бойових діях від початку повномасштабної війни 2022 року.

Гарантії безпеки для України — останні новини

Україна розглядає кілька можливих форматів майбутніх гарантій безпеки. Володимир Зеленський назвав три сценарії: двосторонні зобов’язання США, підтримка України в межах Коаліції охочих або членство в НАТО. Водночас президент наголосив, що участь Європи в гарантіях має принципове значення для Києва.

Паралельно Україна продовжує домагатися військової підтримки партнерів, яка залишається важливою складовою її безпеки. Наприкінці жовтня Держдепартамент США схвалив потенційний продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE для систем Patriot орієнтовною вартістю 2,1 млрд доларів. Водночас терміни постачання ракет поки не визначені.

Ще один приклад міжнародних домовленостей, які мають безпосередній гуманітарний результат, — операція з порятунку жителів окупованих Олешків. Завдяки локальному режиму тиші вдалося доправити людям допомогу та організувати виїзд цивільних. Гуманітарна місія в Олешках стала одним із найпомітніших прикладів практичної взаємодії сторін за посередництва міжнародних партнерів.

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