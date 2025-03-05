"Золотий купол": Трамп анонсував розбудову системи ППО над США

Президент США Дональд Трамп попросив профінансувати "Золотий купол". Він стверджує, що це вкрай важливо для захисту майбутнього американців.

Про це американський лідер Дональд Трамп сказав під час виступу у Конгресі США.

"Рональд Рейган хотів зробити це давно, але технологій ще не було. Зараз у нас технології, і це чудово. Багато хто має цю технологію, і у США вона також має бути. Дуже важливо, щоб у цьому небезпечному світі у нас була можливість захищати своїх громадян", - наголосив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив перед американським Конгресом у ніч на 5 березня 2025 року. ТСН.ua зібрав для вас найголовніші тези очільника американської нації.

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