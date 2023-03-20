"Золотий місяць": військовий експерт розповів, коли може розпочатися український контрнаступ

Український контрнаступ розпочнеться не раніше середини квітня 2023 року.

Таку думку висловив український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан. Про це пише «ГОРДОН».

"Якраз із середини квітня ми вже можемо починати рухатися. Але, можливо, ще наше командування ухвалить рішення подивитися, як поводитимуться росіяни під 9 травня, у них же прив'язка до цих дат. Вони можуть зібрати якийсь кулак десь в одному місці – і якось до 9 травня захопити, припустімо, черговий сільський нужник десь на Донбасі і показати якусь перемогу", – зауважив Світан.

Він додав, що, можливо, українське військове командування ще зачекає з початком контрнаступу.

"Хоча якщо буде гарна погода, нема чого чекати – треба починати десь із середини квітня рухатися. Буде десь такий, золотий, місяць – (як - ред.) у будь-якої наступальної армії: коли вона викладається на повну і виконує певний кидок, наступальні дії, прорив фронту. Ось цей місяць у нас буде", – зазначив експерт.

На його думку, для української армії цим періодом стане квітень – травень.

"Можливо, початок червня, коли буде виконано реальний кидок у бік азовського узбережжя або Криму одночасно. І далі вже другий період: знову накопичення до наступного кидка", – резюмував Світан.

Можливий весняний контрнаступ української армії

Нагадаємо, що раніше екснардеп, військовий 109-бригади територіальної оборони Єгор Фірсов прокоментував ажіотаж довкола контрнаступу і закликав українців "не ставитися до ЗСУ, як до футбольної команди".

Додамо, що речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий розповів, за яких умов розпочнеться весняний контрнаступ.

Зауважимо, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко оцінив, чи може РФ зірвати український контрнаступ і звільнення Криму.

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