«Золотий час для Америки»: Дональд Трамп про економіку США

У ході виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі президент США Дональд Трамп заявив: для Сполучених Штатів настав «золотий час».

За словами глави Білого дому, фондовий ринок продовжує зростати, а заробітна плата працівників підвищується. Крім того, він підкреслив, що завдяки політиці його адміністрації створено «кращі умови» для працевлаштування громадян США, зокрема шляхом посилення обмежень щодо імміграції.

«Сьогодні серед працівників, народжених в Америці, зайнято на два мільйони більше людей, ніж коли я обійняв посаду», — заявив Трамп.

Однак президент не оминав і труднощів: він визнав, що урядовий шатдаун викликає занепокоєння і негативно впливає на республіканців у політичному плані.

Крім того, спад економічних показників нині Трамп назвав «перехідним періодом», який потрібно пережити, поки його порядок денний запрацює на повну силу.

Аналітики зазначають, що критики адміністрації звертають увагу на наслідки тарифної політики, зростання цін у супермаркетах та тривалий урядовий шатдаун, які можуть підірвати темпи зростання економіки.

Нагадаємо, останнім часом рейтинг схвалення дій президента США Дональда Трампа обвалився до рекордних 60%. Головною причиною такого падіння стали його економічні рішення.