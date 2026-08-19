"Золотий конвой": Угорщина закрила справу проти інкасаторів Ощадбанку

В Угорщині закрили справу проти інкасаторів «Ощадбанку» — МЗС України / © ТСН

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В Угорщині закрили справу проти інкасаторів «Ощадбанку» про так званий золотий конвой.

Про це повідомив адвокат «Ощадбанку» Лорант Горват у Facebook.

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За його словами, розслідування справи «золотого конвою» закрили через відсутність складу кримінального злочину. Адвокат наголосив, що відмивання грошей не було.

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Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував закриття справи стосовно «Ощадбанку» в Угорщині.

«Передбачуваний кінець брехні Віктора Орбана і попередження всім іншим: ставки на антиукраїнську риторику заради внутрішньої вигоди приносять лише політичну поразку та ганьбу», — написав український міністр у соцмережі Х.

Водночас він наголосив, що кожен, хто брав участь у фабрикації цієї вигадки та незаконному затриманні українців і державної власності, має бути притягнутий до відповідальності.

Скандал із затриманням українських інкасаторів в Угорщині

Нагадаємо, 6 березня Угорщина захопила інкасаторів «Ощадбанку», які перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота між «Райффайзен Банком Австрія» та «Ощадбанком» України.

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Згодом угорська влада оприлюднила світлини готівки та золотих злитків, які були конфісковані у затриманих на території країни працівників українського державного банку.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії Будапешта державним тероризмом, рекетом і взяттям заручників. Зрештою, інкасатори повернулися до України, але гроші уряд Орбана заарештував.

Їх повернули лише через два місяці, у травні.

Також в Угорщині скасували рішення про депортацію і заборону на в’їзд сімом інкасаторам «Ощадбанку».

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