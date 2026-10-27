Зону припинення вогню розширили за межі Олешків: деталі від Меланії Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

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Зону припинення вогню між Україною та Росією розширили за межі Олешків, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних вантажів.

Про це перша леді США Меланія Трамп написала у дописі в соцмережі X.

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Меланія Трамп підтвердила, що перемир’я між Україною та Росією набуло чинності сьогодні вночі.

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За її словами, запуск режиму розпочали на два дні раніше від запланованого графіка. Це пов’язано з необхідністю гарантувати безпеку цивільного населення та прискорити надання критичної гуманітарної допомоги жителям регіону.

«Географічна зона перемир’я розширена за межі Олешків у Херсонській області, щоб забезпечити безпечний прохід для гуманітарних конвоїв», — повідомила перша леді США.

Про які саме території йдеться, Меланія не вказала.

Вона уточнила, що запровадження режиму тиші підтвердив начальник генерального штабу армії РФ генерал Валерій Герасимов.

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Нагадаємо, 27 жовтня в районі тимчасово окупованих Олешків почав діяти режим припинення вогню для підготовки гуманітарної місії.

У Генштабі ЗСУ пояснили, що режим тиші встановлюють виключно для гуманітарної операції: доставлення допомоги жителям, які є на цей час у місті, та підготовки до вільного пересування цивільного населення з Олешків.

Омбудсман Лубінець повідомив про перші результати режиму тиші в Олешках.

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