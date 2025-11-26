Україна у пастці?: Дрісколл попередив про складну ситуацію на фронті

Міністр армії США Ден Дрісколл / © Associated Press

Міністр армії США Ден Дрісколл під час передачі початкового мирного плану українському керівництву нібито попередив про обмежені можливості США та НАТО покращити складну ситуацію українських військ на фронті.

Про це повідомляє New York Post з посиланням на власні джерела.

За даними видання, Дрісколл сказав українській стороні:

“Дивіться, це реальність ситуації. Україна зараз перебуває у невигідному становищі. Сполучені Штати та НАТО мають обмежені можливості змінити невигідне становище на полі бою, і нинішній курс не є стійким. Тому доведеться піти на жорсткі поступки”.

У п’ятницю президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість тим, що останні спроби адміністрації Трампа реалізувати мирний план можуть поставити країну перед складним вибором: або втратити гідність, або ризикувати втратити ключового партнера. Водночас український уряд зазначив, що може розглянути уточнені пункти мирної угоди, повний зміст яких наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, раніше американський новинний телевізійний канал з посиланням на власні джерела заявило, що під час візиту до Києва Дрісколл попередив українських посадовців про “неминучу поразку”. З його слів, нібито Україна зіткнулася з важким становищем на полі бою, а РФ може воювати "нескінченно довго".

У Вашингтоні відреагували на інформацію ЗМІ.

Держсекретар США Марко Рубіо спростував матеріал телеканалу та назвав його неправдивим. Мовляв, йдеться про фейкові новини про нібито розкол в адміністрації Білого дому.