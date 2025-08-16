ТСН у соціальних мережах

Політика
882
Жорсткі санкції проти Китаю: Трамп зробив заяву

Трамп відклaв введення вторинних санкцій проти Китаю.

Олена Капнік
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін.

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп наразі не вважає необхідним обговорювати можливе підвищення мит щодо Китаю.

Про це американський лідер заявив в інтерв’ю Fox News.

Разом з тим американський президент не виключив, що може повернутися до цього питання вже "за два-три тижні".

“З огляду на те, що сталося сьогодні (зустріч з Путіним - ред.), гадаю, мені не потрібно про це думати… Можливо, доведеться за два-три тижні чи щось таке, але зараз нам про це думати не треба”, - висловився Трамп.

Нагадаємо, тиждень тому Трамп після Індії пригрозив жорсткими митами ще й Китаю за купівлю російської нафти. Втім, врешті-решт він відтермінувала запровадження нових мит на китайські товари. Згідно з указом, який підписав президент США, дедлайн перенесено на 90 днів.

До слова, 6 серпня Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження додаткових 25% мит на деякі індійські товари через те, що Нью-Делі надалі закуповує російську нафту в обхід санкцій. У підсумку загальні мита для деяких індійських експортних позицій зросли до 50%.

