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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Жорсткі санкції проти Росії: у Білому домі зробили однозначну заяву

Дональд Трамп наполягає на особистому контролі рішення стосовно санкцій проти РФ.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп хоче залишити за собою будь-які рішення щодо санкцій проти Росії.

Таку заяву під час пресбрифінгу зробила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, коли журналістка попросила прокоментувати той факт, що республіканці в Сенаті відмовилися від ухвалення закону про запровадження санкцій проти Росії. Сталося це після того, як Трамп заявив, що хоче діяти в односторонньому порядку.

«Президент дуже тісно спілкувався зі своїми друзями в Сенаті, зокрема — із сенатором Ліндсі Гремом щодо цього питання. Але президент завжди стверджував, що він — головнокомандувач і президент не просто так», — зазначила вона.

Левітт наголосила, що Трамп «був глибоко залучений у цей конфлікт від самого початку». Тому коли йдеться про будь-які рішення, які будуть ухвалені щодо санкцій, він «хоче залишити за собою ці повноваження, і це його право».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розчарувався в диктаторі РФ Володимирові Путіні та поставив 50-денний термін РФ для укладення угоди про мир. Інакше — вдарить санкціями. Наразі немає причин, через які американський лідер може змінити свою думку.

Член Палати представників Дон Бекон, поміркований республіканець з Небраски, заявив, що на жорсткіші заяви президента Дональда Трампа щодо війни Росії проти України могла вплинути його дружина — перша леді Меланія Трамп.

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