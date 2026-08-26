Джон Реткліфф і Володимир Путін / © Associated Press

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Директор ЦРУ Джон Реткліфф провів напружені переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Очільник Кремля відкинув мирні пропозиції США щодо України та можливість припинення вогню. Реткліфф також передав Путіну розвіддані про підготовку прихованої мобілізації в Росії та застеріг від загроз країнам НАТО.

Про це повідомив військово-політичний аналітик та військовослужбовець ЗСУ Сергій Павлюченко.

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Путін відкинув мирні пропозиції США і припинення вогню

Реткліфф повідомив Путіну про «комплекс заходів», без уточнення деталей, які Україна за підтримки США готує у відповідь на дії РФ. За його словами, ці заходи можуть не лише суттєво скоротити експортні можливості Росії, а й фактично заблокувати її південні порти та обмежити стратегічний оборонний потенціал. Водночас директор ЦРУ закликав Кремль погодитися на реальні компромісні пропозиції США та партнерів щодо Донбасу, якнайшвидшого припинення бойових дій і розведення сторін.

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Путін заявив, що Росія відповідатиме дзеркально та «втричі потужніше» на будь-які операції України. Він відмовився «на цей момент» прийняти пропозиції президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання та відкинув можливість запровадження режиму припинення вогню цього року.

Вимоги Путіна щодо «портового» та «енергетичного» перемир’я

Реткліфф також повторно запропонував Росії посередництво США для запровадження «портового» та «енергетичного» перемир’я з Україною. Сторони обговорили потенційні умови таких домовленостей.

Зокрема, Путін висунув такі вимоги:

Україна припиняє будь-які далекобійні удари по Росії на відстань понад 200 км від лінії бойового зіткнення по військових цілях;

Україна припиняє удари по об’єктах цивільної інфраструктури РФ.

Україна припиняє удари по Криму та логістичній інфраструктурі, яка забезпечує півострів;

Україна припиняє будь-які удари по нафтопереробних заводах та загалом по енергетичній інфраструктурі РФ.

У разі виконання цих умов російський диктатор начебто готовий віддати наказ про припинення ударів по портовій та енергетичній інфраструктурі України. Водночас він не планує припиняти атаки на об’єкти, які «забезпечують військову машину „київського режиму“.

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Реткліфф заявив про готовність передати російські пропозиції українській стороні. Також він висловив готовність США та особисто виступити модератором таких переговорів.

Мобілізація в Росії

Окрім цього, Реткліфф передав Путіну розвідувальні дані щодо заходів, які проводяться в РФ для підготовки примусової мобілізації 350-450 тис. осіб. Він попередив, що реалізація таких планів неодмінно спричинить відповідь України та її партнерів, зокрема США.

Директор ЦРУ вкотре наголосив, що російсько-українська війна не має військового вирішення, а будь-які кроки Москви, спрямовані на подальшу ескалацію, матимуть адекватну відповідь.

Путін зі свого боку заявив, що повномасштабна мобілізація в РФ не планується. За його словами, країна-агресорка має достатні резерви для забезпечення потреб фронту без проведення такої мобілізації. У разі необхідності, додав диктатор, будуть вжиті заходи, які дозволять швидко усунути можливу диспропорцію між потребами фронту та кадровою пропозицією.

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«Від себе. Як я зрозумів, путін підтвердив майбутнє проведення прихованої часткової мобілізації. Може, я неправий», — зауважив Павлюченко.

Територіальні компроміси

Реткліфф заявив, що у Росії залишається вкрай мало часу для погодження на територіальний компроміс, перш ніж можливість запровадження жорстких санкцій з боку США може стати невідворотною.

Путін не відкинув «теоретичну можливість» створення в Донецькій області спеціальної економічної зони під управлінням США. Водночас він зазначив, що це питання потребує окремого опрацювання з погляду безпеки та юридичних аспектів. За словами президента РФ, для цього знадобиться певний час, а також формування відповідних робочих груп з боку Вашингтона і Москви. Водночас участь України у таких переговорах Путін не передбачає.

Також очільник Кремля не виключив можливості припинення бойових дій у Сумській та Харківській областях. Однак він пов’язав це із загальною деескалацією щодо ключових питань безпеки, на яку, за його словами, має піти Україна. У відповідь Росія нібито готова здійснити дзеркальні кроки. Аналітик зауважив, що фактично йдеться про відмову від конкретної пропозиції щодо припинення бойових дій.

Реткліфф попередив Путіна про наслідки провокацій проти НАТО

Реткліфф ознайомив Путіна з даними американських розвідувальних служб щодо підготовки Росією можливих провокацій проти країн Балтії та Північної Європи. Директор ЦРУ попередив російського президента про «руйнівні наслідки» для його держави у разі реалізації таких сценаріїв. Він також заявив про беззаперечну готовність США долучитися військовим шляхом до відповіді НАТО на подібні провокації.

Путін зі свого боку вкотре запевнив американську сторону, що Росія не планує здійснювати провокації чи розпочинати бойові дії проти держав НАТО. Також він повторив готовність допустити США на загальному рівні до ознайомлення з функціонуванням об’єктів, які нібито можуть використовуватися для таких провокацій. Водночас Путін наголосив, що РФ готова відповісти військовим шляхом на будь-які провокації з боку країн Альянсу.

«Як я зрозумів, друга частина візиту Реткліффа, якщо вона відбудеться, буде пов’язана з відвідинами американцями визначених об’єктів на північному заході рф. Саме тому, я так думаю, Україну просили не бити по північному заходу рф, включаючи Пітер. Можливо, я неправий, але навряд чи. Хоча… Велике поле для роздумів», — йдеться в дописі аналітика.

Призупинення ударів по Києву і Москві

Путін підтвердив готовність на два дні візиту Реткліффа відмовитися від масованих повітряних атак по київському регіону за умови, що Україна не завдаватиме ударів по Москві та північно-західному регіону Росії. Водночас диктатор заявив, що у разі порушення Україною цих умов готовий достроково віддати наказ про відновлення ударів.

«Про Іран та обмін засудженими нічого не дали, єдине — „для вас нічого цікавого“. Також ми нічого не знаємо про те, чи буде здійснена друга частина візиту Реткліффа до рф», — написав Павлюченко.

Переговори директора ЦРУ і президента Росії відбулися у напруженій, але діловій атмосфері. За підсумками зустрічі сторони зафіксували наявність розбіжностей щодо ключових питань, які обговорювалися.

Нагадаємо, Реткліфф прибув до Москви 25 серпня на військовому літаку США. Мета візиту та деталі запланованих зустрічей не розголошувалися. Це перший візит директора ЦРУ до Росії від 2021 року, коли американська розвідка намагалася з’ясувати наміри Путіна напередодні повномасштабного вторгнення до України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав візит Реткліффа «контактами між службами безпеки», хоча раніше заперечував наявність інформації про літак та зустрічі. У Вашингтоні офіційні відомства, зокрема ЦРУ, Пентагон і Білий дім, відмовилися від коментарів щодо мети та деталей поїздки.

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